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Haberler Galeri Tuzla’nın dönüşümü! Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalılar için yaptıklarını anlattı: Artık çok modern ve insanlar tercih ediyor

Tuzla’nın dönüşümü! Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalılar için yaptıklarını anlattı: Artık çok modern ve insanlar tercih ediyor

3 dönemde Tuzla'ya bambaşka bir çehre kazandıran Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzlalılara kazandırdığı projelerden bahsetti. Akvaryum, Aslanpark, aqua, lunapark, restoran, kafe ve giyim mağazalarıyla daha önce bir merkezi olmayan Tuzlalılar, marina sayesinde bir merkez noktaya kavuşmuş olduğu dile getirildi. Yazıcı, Gönül Elçileri adında bir çarşıyı da Tuzlalılara kazandırdı. Burada, İstanbul'un her noktasından kıyafetler toplanıyor, temizleniyor ve insan onuruna yakışır yeni ürünler haline dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Tuzla'daki projeleri kapsamında Gönül Elçisi çalışanlarıyla bir araya gelen Yazıcı, "Burada hanımın ve gönüllülerimizin sözü geçer" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.09.2023 19:16
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Tuzla’nın dönüşümü! Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalılar için yaptıklarını anlattı: Artık çok modern ve insanlar tercih ediyor

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçeye kazandırdıkları eserleri anlattı, yapmak istediklerini aktardı. 3 dönemdir Tuzla'yı yöneten Yazıcı'nın, sanayi ilçesi olarak bilinen Tuzla'yı oldukça modern ve insanların yaşam için tercih ettiği noktalardan biri haline dönüştürdüğü çok net bir biçimde görülüyor. Yazıcı, Tuzla'nın bir merkezi olması için marinayı yaptıklarını belirtirken, en önemli sorun olarak gördüğü kentsel dönüşümde de 9 bine yakın bağımsız bölümü dönüştürdüklerini aktarırken, İBB'nin kentsel dönüşüm noktasında kendilerine hiç destek olmadığını da üzülerek vurguluyor. Yazıcı, bunun dışında 40 siteyi dönüştürdüklerini, 36 sitenin de dönüşmesi için epey bir mesafe kat ettiklerini belirtiyor. Yazıcı, her bir görüşmede bizzat kendisi bulunduğunu belirtiyor, "Vatandaş beni görmeden ikna olmaz." diye de eklemeyi ihmal etmiyor. İşte uzay yolculuğundan, kutupların serin havasını hissettiğimiz keyifli Tuzla gezimizin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tuzla’nın dönüşümü! Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalılar için yaptıklarını anlattı: Artık çok modern ve insanlar tercih ediyor

GÖNÜL ELLERİ ÇARŞISI İLE BİNLERCE HAYATA DOKUNULUYOR
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile gezimize Başkan'ın en kıymet verdiği Gönül Elleri Çarşısı'ndan başladık. Yazıcı'nın kendisi gibi doktor olan eşi Fatma Hanım ve gönüllüler güleryüzle bizleri karşılarken, Şadi Yazıcı, "Burada hanımın ve gönüllülerimizin sözü geçer, ben susuyorum, onlar anlatsın." dedi.

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Tuzla’nın dönüşümü! Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalılar için yaptıklarını anlattı: Artık çok modern ve insanlar tercih ediyor

Fatma Hanım'ın da arasında bulunduğu gönüllü kadınlar birbirleri ile adeta aile olmuşlar. Çarşıda hemen her markadan kıyafetler bulunuyor. İkinci el olarak alınan kıyafetler sanayi tipi bir uygulama ile temizleniyor, ütüleniyor, yukarıdaki shovroom alanına çıkarılıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine belediye tarafından verilen kart ile buradan yılda iki kez ihtiyaçları kadar alışveriş yapabiliyor. Gönül Elleri Çarşısı'nda emek veren kadınlar günlük yevmiye alarak evlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ayrıca burada 'balık verme, balık tutmayı öğret' modeli ile iş eğitimleri de veriliyor.

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Tuzla’nın dönüşümü! Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalılar için yaptıklarını anlattı: Artık çok modern ve insanlar tercih ediyor

Yeni evleneceklere gelinlik ve damatlık hizmeti verilirken, Şadi Başkan, "Bir tek kızı biz bulmuyoruz" diyerek espriyi patlattı. Onlarca hayata dokunulan Gönül Elleri Çarşısı'na kıyafet göndermek isteyenlere Şadi Bey'in bir notu var; İstanbul'un neresinde olursa olsun kıyafetleri biz ekiplerimizi göndererek aldırıyoruz. Lojistiği sağlıyoruz.

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Tuzla’nın dönüşümü! Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalılar için yaptıklarını anlattı: Artık çok modern ve insanlar tercih ediyor

ŞADİ BAŞKAN'IN GÖZBEBEĞİ: TEKMER
Tuzla'daki ikinci durağımız bir teknoloji üssü olan TEKMER. 170 bin metrekare üzerindeki tesisin her noktası sizi şaşırtıyor. İçeri girer girmez bizi robot bir köpek karşılıyor. Tüm hünerlerini sergilerken, adeta bir teknoloji tutkunu olan Yazıcı bizi süratle süper bilgisayarın olduğu noktaya götürüyor. Devasa süper bilgisayarın hünerlerini anlatan Yazıcı, 'Bir fikrim var' diyen tüm araştırmacılara kapılarının açık olduğunu vurguluyor. KOSGEB finansmanı ile projelerin hayata geçirilmesi için belediyenin hummalı bir çalışma içinde olduğunu aktaran Yazıcı, araştırmacıların içerideki çalışma odalarında da rahatça çalışabileceklerini belirtiyor. TEKMER'deki turumuz bizi şaşırtmaya devam ediyor. Geniş bir bahçede uzun süre yol alıyoruz. Vardığımızda bir uzay yolculuğuna başlıyoruz. Beynin hücrelerinin içinde başlayan yolculuk, uzaya varıncaya kadar bir serüvenin nasıl olduğunu sizlere adeta yaşatıyor.