Tuzla’nın dönüşümü! Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalılar için yaptıklarını anlattı: Artık çok modern ve insanlar tercih ediyor

ŞADİ BAŞKAN'IN GÖZBEBEĞİ: TEKMER

Tuzla'daki ikinci durağımız bir teknoloji üssü olan TEKMER. 170 bin metrekare üzerindeki tesisin her noktası sizi şaşırtıyor. İçeri girer girmez bizi robot bir köpek karşılıyor. Tüm hünerlerini sergilerken, adeta bir teknoloji tutkunu olan Yazıcı bizi süratle süper bilgisayarın olduğu noktaya götürüyor. Devasa süper bilgisayarın hünerlerini anlatan Yazıcı, 'Bir fikrim var' diyen tüm araştırmacılara kapılarının açık olduğunu vurguluyor. KOSGEB finansmanı ile projelerin hayata geçirilmesi için belediyenin hummalı bir çalışma içinde olduğunu aktaran Yazıcı, araştırmacıların içerideki çalışma odalarında da rahatça çalışabileceklerini belirtiyor. TEKMER'deki turumuz bizi şaşırtmaya devam ediyor. Geniş bir bahçede uzun süre yol alıyoruz. Vardığımızda bir uzay yolculuğuna başlıyoruz. Beynin hücrelerinin içinde başlayan yolculuk, uzaya varıncaya kadar bir serüvenin nasıl olduğunu sizlere adeta yaşatıyor.