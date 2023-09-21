21 Eylül 2023, Perşembe
Tuzla’nın dönüşümü! Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalılar için yaptıklarını anlattı: Artık çok modern ve insanlar tercih ediyor
3 dönemde Tuzla'ya bambaşka bir çehre kazandıran Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzlalılara kazandırdığı projelerden bahsetti. Akvaryum, Aslanpark, aqua, lunapark, restoran, kafe ve giyim mağazalarıyla daha önce bir merkezi olmayan Tuzlalılar, marina sayesinde bir merkez noktaya kavuşmuş olduğu dile getirildi. Yazıcı, Gönül Elçileri adında bir çarşıyı da Tuzlalılara kazandırdı. Burada, İstanbul'un her noktasından kıyafetler toplanıyor, temizleniyor ve insan onuruna yakışır yeni ürünler haline dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Tuzla'daki projeleri kapsamında Gönül Elçisi çalışanlarıyla bir araya gelen Yazıcı, "Burada hanımın ve gönüllülerimizin sözü geçer" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.09.2023 19:16
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