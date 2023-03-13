Özel hastanede iş insanına kabus dolu 3 saat! Darp edip zorla senet imzalattılar
Özel Etiler Hastanesinin sahibi A. Ç. dondurarak kurutma makinesi almak istediği iş adamını hastanesinde 3 saat boyunca darp etti. Aldığı darbeler sonrası önüne konulan 4 milyonluk senete zorla imza attırılan iş adamı serbest bırakılınca önce hastaneye ardından karakola giderek suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 13.03.2023
09:29
Özel Etiler Hastanesinin sahibi A. Ç.'nin ticaret yaptığı iş insanını hastanesinde alıkoyarak 3 saat boyunca darp etti. Olay 24 Şubat günü meydana geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İş adamı Metin Türkoğlu Özel Etiler Hastanesinin sahibi Prof. Dr. A. Ç. ile 27 Nisan 2022 tarihinde 1 adet dondurarak kurutma makinesi satışı için anlaşma yaptı. İddiaya göre 2 milyona anlaşan taraflar sözleşmeye göre 40 gün içerisinde tüm ödemeyi yapacak Metin Türkoğlu'da cihazı A. Ç'ye teslim edecekti.
10 AY MAKİNENİN PARASINI ÖDEMEDİ
Yaklaşık 10 ay sonra 350 bin liralık ödeme yapan A. Ç., Metin Türkoğlu'nun Avukatı Erdost Balcı'yı arayarak cihazı almak istediklerini ve bu konuda yeniden anlaşma yapmak istediklerini söyledi. Erdost Balcı müvekkilini arayarak durumu aktarınca Türkoğlu yeniden anlaşma yapmak için Ç'nin hastanesine gitti.
HASTANEYE ÇAĞIRDI İŞ ADAMINA SALDIRDI
Olay günü hastaneye giden iş adamı A. Ç'nin yanına gitti. İddiaya göre Alper Çelik makineyi almak istediğini söyleyince Metin Türkoğlu ödemeyi yapması halinde alabileceğini söyledi. Çelik aldığı cevaba sinirlenerek, 'Sen makineyi getir ben parasını veririm. Ben sana zaten para ödedim' diye konuştu. Türkoğlu ise ne kadar ödediğinin bankada belli olduğunu söyleyince Ç., 'Hayır ben sana eldende para verdim' diyerek saldırmaya başladı.
3 SAAT BOYUNCA DAYAK ATTILAR
A. Ç. ve asistanı tarafından darp edilmeye başlayan iş adamı odadan kaçmaya çalıştı ancak hastane çalışanlarıyla karşılaştı. Telefonu alınarak tekrar odaya götürülen Metin Türkoğlu aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde kaldı. Yaklaşık 3 saat boyunca darp edilen iş adamına yine iddiaya göre hastane görevlileri pansumanda bulundu.