Özel hastanede iş insanına kabus dolu 3 saat! Darp edip zorla senet imzalattılar

HASTANEYE ÇAĞIRDI İŞ ADAMINA SALDIRDI

Olay günü hastaneye giden iş adamı A. Ç'nin yanına gitti. İddiaya göre Alper Çelik makineyi almak istediğini söyleyince Metin Türkoğlu ödemeyi yapması halinde alabileceğini söyledi. Çelik aldığı cevaba sinirlenerek, 'Sen makineyi getir ben parasını veririm. Ben sana zaten para ödedim' diye konuştu. Türkoğlu ise ne kadar ödediğinin bankada belli olduğunu söyleyince Ç., 'Hayır ben sana eldende para verdim' diyerek saldırmaya başladı.