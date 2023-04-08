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Haberler Galeri Çanakkale Ruhu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yaşıyor: 4 top mermisi detayı

Çanakkale Ruhu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yaşıyor: 4 top mermisi detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda Çanakkale Ruhu yaşatılıyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Gelibolu yakasındaki Kocadere Viyadüğü ile Lapseki yakasındaki Suluca Viyadüğü ayaklarında Şehitler Abidesi, köprünün 318 metrelik kulelerinde ise Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü vurgusu yapılıyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:59
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Çanakkale Ruhu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yaşıyor: 4 top mermisi detayı

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı, 18 Mart 2022 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.

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Çanakkale Ruhu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yaşıyor: 4 top mermisi detayı

1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

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Çanakkale Ruhu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yaşıyor: 4 top mermisi detayı

1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte açılışı yapılan 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Gelibolu yakasındaki Kocadere Viyadüğü ayakları 38 metrelik, Lapseki yakasındaki Suluca Viyadüğü ayakları ise 46 metrelik yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

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Çanakkale Ruhu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yaşıyor: 4 top mermisi detayı

Her iki viyadüğün ayakları ise, 41.7 metre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler Abidesi'nden esinlenerek tasarlandı.

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Çanakkale Ruhu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yaşıyor: 4 top mermisi detayı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi.