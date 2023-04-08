Çanakkale Ruhu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yaşıyor: 4 top mermisi detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda Çanakkale Ruhu yaşatılıyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Gelibolu yakasındaki Kocadere Viyadüğü ile Lapseki yakasındaki Suluca Viyadüğü ayaklarında Şehitler Abidesi, köprünün 318 metrelik kulelerinde ise Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü vurgusu yapılıyor.