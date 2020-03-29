Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmak yasaklanmıştı! Sokakta yıllardır görülmeyen misk kedisi görüntülendi

Bu salgı maddesi, kalıcılığı artırmak üzere parfüm yapımında kullanılır. Misk kedileri kayaların arasında ve kovuklarda barınırlar. Çoğu yerde yaşamasına rağmen palmiye misk kedileri ağaçlarda bazıları da hem karada hem suda yaşar. Besinlerini bitki ve küçük hayvanlar oluşturur.