Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmak yasaklanmıştı! Sokakta yıllardır görülmeyen misk kedisi görüntülendi Hindistan'da sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte 1990'lardan bu yana nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen Malabar misk kedisi sokağa indi. Görüntülerde kedinin ağzının açık olması hasta olduğu şeklinde yorumlandı. Giriş Tarihi: 29.03.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 11:11
Hindistan'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokakta 1990 yılından beri görülmeyen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Malabar Misk kedisi görüntülendi.
Gece yaşayan bir hayvan olan misk kedisinin gündüz vakti
Kerala bölgesinde görülmesi, ayrıca ağzı açık nefes alması hasta olabileceği yorumlarına yol açtı.
Misk kedisi, misk kedisigiller (Viverridae) familyasından kediye benzeyen kısa bacaklı bazı etçil memeli hayvanların ortak adı. Kuyruğunun altındaki bezlerden salgıladığı koku yüzünden bu ismi almıştır.
Bu salgı maddesi, kalıcılığı artırmak üzere parfüm yapımında kullanılır. Misk kedileri kayaların arasında ve kovuklarda barınırlar. Çoğu yerde yaşamasına rağmen palmiye misk kedileri ağaçlarda bazıları da hem karada hem suda yaşar. Besinlerini bitki ve küçük hayvanlar oluşturur.