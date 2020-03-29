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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmak yasaklanmıştı! Sokakta yıllardır görülmeyen misk kedisi görüntülendi

Hindistan'da sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte 1990'lardan bu yana nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen Malabar misk kedisi sokağa indi. Görüntülerde kedinin ağzının açık olması hasta olduğu şeklinde yorumlandı.

Giriş Tarihi: 29.03.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 11:11
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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmak yasaklanmıştı! Sokakta yıllardır görülmeyen misk kedisi görüntülendi

Hindistan'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokakta 1990 yılından beri görülmeyen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Malabar Misk kedisi görüntülendi.

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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmak yasaklanmıştı! Sokakta yıllardır görülmeyen misk kedisi görüntülendi

Gece yaşayan bir hayvan olan misk kedisinin gündüz vakti Kerala bölgesinde görülmesi, ayrıca ağzı açık nefes alması hasta olabileceği yorumlarına yol açtı.

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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmak yasaklanmıştı! Sokakta yıllardır görülmeyen misk kedisi görüntülendi

Sosyal medyada hayvanın görüntülerini izleyenler 'Yeni virüs geliyor' yorumunda bulundu.

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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmak yasaklanmıştı! Sokakta yıllardır görülmeyen misk kedisi görüntülendi

Misk kedisi, misk kedisigiller (Viverridae) familyasından kediye benzeyen kısa bacaklı bazı etçil memeli hayvanların ortak adı. Kuyruğunun altındaki bezlerden salgıladığı koku yüzünden bu ismi almıştır.

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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmak yasaklanmıştı! Sokakta yıllardır görülmeyen misk kedisi görüntülendi

Bu salgı maddesi, kalıcılığı artırmak üzere parfüm yapımında kullanılır. Misk kedileri kayaların arasında ve kovuklarda barınırlar. Çoğu yerde yaşamasına rağmen palmiye misk kedileri ağaçlarda bazıları da hem karada hem suda yaşar. Besinlerini bitki ve küçük hayvanlar oluşturur.