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Haberler Galeri En yakın sahil 270 kilometre uzaklıkta! Ankara'da martı istilası

En yakın sahil 270 kilometre uzaklıkta! Ankara'da martı istilası

En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta, bozkırın ortasında bulunan Ankara, bugünlerde sahillerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor. Karadeniz'de avlanan balıkları başkentteki hale taşıyan kamyonların arkasına takılarak kente gelen martılar, başkentlileri şaşırtıyor. Ankara'nın deniz kokan konukları, kasalardan kaçırdıkları balıklarla ve esnafın verdiği balık parçalarıyla besleniyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 14:12
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En yakın sahil 270 kilometre uzaklıkta! Ankara'da martı istilası

En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta, bozkırın ortasında bulunan Ankara, bugünlerde sahillerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor.

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En yakın sahil 270 kilometre uzaklıkta! Ankara'da martı istilası

Karadeniz'de avlanan balıkları başkentteki hale taşıyan kamyonların arkasına takılarak kente gelen martılar, başkentlileri şaşırtıyor.

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  • 36
En yakın sahil 270 kilometre uzaklıkta! Ankara'da martı istilası

Ankara'nın deniz kokan konukları, kasalardan kaçırdıkları balıklarla ve esnafın verdiği balık parçalarıyla besleniyor.

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En yakın sahil 270 kilometre uzaklıkta! Ankara'da martı istilası

İşte Ankara'yı saran martılar...

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En yakın sahil 270 kilometre uzaklıkta! Ankara'da martı istilası