En yakın sahil 270 kilometre uzaklıkta! Ankara'da martı istilası

En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta, bozkırın ortasında bulunan Ankara, bugünlerde sahillerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor. Karadeniz'de avlanan balıkları başkentteki hale taşıyan kamyonların arkasına takılarak kente gelen martılar, başkentlileri şaşırtıyor. Ankara'nın deniz kokan konukları, kasalardan kaçırdıkları balıklarla ve esnafın verdiği balık parçalarıyla besleniyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 14:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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