İznik Gölü'ne 70 bin yavru sazan bırakıldı

BEKTAŞ: BAKANLIĞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ



Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, İznik Gölü'nde balık varlığının artırılması için mücadele verildiğini belirterek, "Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışmaları var. Ayrıca avlanmanın yasak olduğu dönemlerde de hem İznik Bot Komutanlığı hem de Orhangazi İlçe Tarım Müdürlüğü'nün sıkı denetimleri sayesinde göldeki balık sayısı artmaya başladı. Bizler de balıkçılar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.