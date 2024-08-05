05 Ağustos 2024, Pazartesi
Ordu'da korku dolu anlar! Savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı
Korku dolu olay, Ordu'nun Aybastı içesinde yaşandı. İddiaya göre, Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İş yeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...
Giriş: 05.08.2024 18:34 Güncelleme: 05.08.2024 18:59
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