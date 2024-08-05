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Ordu'da korku dolu anlar! Savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı

Korku dolu olay, Ordu'nun Aybastı içesinde yaşandı. İddiaya göre, Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İş yeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

Giriş: 05.08.2024 18:34 Güncelleme: 05.08.2024 18:59
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Ordu’da korku dolu anlar! Savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı

Korku dolu olay, Ordu'nun Aybastı içesindePerşembe Yaylası'nda bulunan bir ızgara salonunda yaşandı.

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Ordu’da korku dolu anlar! Savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı

İddiaya göre, Ünye ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle birlikte yemek yemek buraya gitti. İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa olmadığını '15-20' dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi.

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Ordu’da korku dolu anlar! Savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı

'REZERVE' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Bu esnada Savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak, bir süre sonra yine aynı iş yerine geldi. İçeride boş masa olduğunu ancak garsonların 'rezerve' demesi üzerine, iddiaya göre garsonlar ve savcı arasında tartışma çıktı.

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Ordu’da korku dolu anlar! Savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı

9 AYLIK BEBEK OLAY ESNASINDA DARBE ALDI
Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İşyeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ordu’da korku dolu anlar! Savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı

Olay sonrası işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.