Ordu’da korku dolu anlar! Savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı

'REZERVE' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu esnada Savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak, bir süre sonra yine aynı iş yerine geldi. İçeride boş masa olduğunu ancak garsonların 'rezerve' demesi üzerine, iddiaya göre garsonlar ve savcı arasında tartışma çıktı.