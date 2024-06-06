06 Haziran 2024, Perşembe
Masquerade isimli gece kulübündeki yangına ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz aylarda Masquerade isimli gece kulübünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin can verdiği olay sonrası hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı. Peki iddianamede başka neler var? İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:48
- 1
- 32
- 2
- 32
- 3
- 32
- 4
- 32
- 5
- 32