06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Masquerade isimli gece kulübündeki yangına ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz aylarda Masquerade isimli gece kulübünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin can verdiği olay sonrası hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı. Peki iddianamede başka neler var? İşte o detaylar...

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:48
  • 1
  • 32
Masquerade isimli gece kulübündeki yangına ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

  • 2
  • 32
Masquerade isimli gece kulübündeki yangına ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı.

  • 3
  • 32
Masquerade isimli gece kulübündeki yangına ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı

İddianamede, 2 Nisan'da saat 12.35 sıralarında ''Masquerade'' isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin buraya sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı ifade edilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatıldı.

  • 4
  • 32
Masquerade isimli gece kulübündeki yangına ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı

Yangında, müşteki şüpheli Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Menduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğunun belirlendiği aktarıldı.

  • 5
  • 32
Masquerade isimli gece kulübündeki yangına ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı

İddianamede, işletmedeki tadilat sırasında metal işlerini yapan kişilerin Çağatay Altunel ve Kahraman Erdem olduğu, Dursun Çelik ve Sibel Çelik'in iş yerindeki asansörlü ve hidrolik destekli sandalyeyi kuran şirketin sahibi oldukları, İbrahim Bildirici'nin ise işletmenin tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.