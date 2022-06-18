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Haberler Galeri Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları burada

Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları burada

Babalar Günü mesajları, 19 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü'nde, babalarımızı onurlandırmak için paylaşılabilecek en güzel araçlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Sevgi, saygı ve hayat değerlerini bizlere öğreten, en değerli varlıklarımızdan olan babalarımızı sadece özel günlerde değil, tüm zamanlarda hatırlayıp, onlara hoşgörümüzü ve minnetimizi göstermek en büyük görev ve sorumluluklarımızdandır. İşte 2022'ye özel, en güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2022 17:16
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Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları burada

Babalar Günü mesajları burada! Deneyim ve bilgi birimleriyle bizlere her zaman yol gösterici olan babalarımızı onurlandırmak adına her yıl haziran ayının 3'üncü pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. Aile değerlerimizin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlenen babalarımıza gönderebileceğimiz en güzel kutlama mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2022'ye özel, en güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları...

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Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları burada

EN GÜZEL ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

* Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

* Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

* Kimse senin kadar sevgi dolu, şefkatli ve çalışkan biri olamaz! Tüm dünyayı dolaşsam da senin gibi birini asla bulamayacağımı biliyorum! Babalar Günün kutlu olsun!

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Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları burada

* Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettiğim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

* Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

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Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları burada

* Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

* Bizi bu günlerimize getiren, kol kanat geren, sevgisi ile sarıp sarmalayan babalarımıza gönülden teşekkür etmek için Babalar Günü Hediyeleri yanında hazırlanan mesajları sizler için toparladık.

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Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları burada

* Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

* Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!