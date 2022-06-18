İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Kadına yardım etmek isteyen taksiciyi de darp etti

"ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Kadını kurtarmak isterken eski nişanlası tarafından darbedilen taksi şoförü Temel Vural, "Taksiyi aldım, yukarı doğru çıkarken, bir kadını darbettiklerini gördüm. Kadın bir şekilde ellerinden kurtuldu. Benim aracıma doğru geldi. Ben de aracıma aldım. Tam arabaya binemeden, bir tanesi gelip iki araç arasında sıkıştırdı. Kadın taksiye bindi. Hareket ettim, kurtulmak için manevra yapıp, benzinliğe girdim. Beni takip ettiler. Taksime arkadan çarptılar. Çarpmanın etkisi ile araç döndü. Aracın üzerine çıktı zıpladı. İnip, beni kovaladılar. Benzinlikte darbetmeye başladılar. Daha sonra bir tanesi, taksinin içine binip, kadını darbetti" dedi.