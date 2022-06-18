18 Haziran 2022, Cumartesi
İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Kadına yardım etmek isteyen taksiciyi de darp etti
İstanbul Beylikdüzü'nde, eski nişanlısı tarafından şiddete uğrayan kadını kurtarmak için taksisine alan şoför, saldırganlar tarafından dövüldü. Kadının ve taksi şoförünün şikayetçi olduğu saldırganlar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kadını kurtarmaya çalışan taksici Temel Vural, "Taksime arkadan çarptılar. Çarpmanın etkisi ile araç döndü. Aracın üzerine çıktı zıpladı. İnip, beni kovaladılar. Benzinlikte darbetmeye başladılar. Daha sonra bir tanesi, taksinin içine binip, kadını darbetti" dedi.
Giriş Tarihi: 18.06.2022 17:02
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