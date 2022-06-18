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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Kadına yardım etmek isteyen taksiciyi de darp etti

İstanbul Beylikdüzü'nde, eski nişanlısı tarafından şiddete uğrayan kadını kurtarmak için taksisine alan şoför, saldırganlar tarafından dövüldü. Kadının ve taksi şoförünün şikayetçi olduğu saldırganlar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kadını kurtarmaya çalışan taksici Temel Vural, "Taksime arkadan çarptılar. Çarpmanın etkisi ile araç döndü. Aracın üzerine çıktı zıpladı. İnip, beni kovaladılar. Benzinlikte darbetmeye başladılar. Daha sonra bir tanesi, taksinin içine binip, kadını darbetti" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.06.2022 17:02
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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Kadına yardım etmek isteyen taksiciyi de darp etti

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, dövülen bir kadını aracına alan taksi şoförü, iki şüphelinin saldırısına uğradı. Kadının eski nişanlısı ve arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheliler, hareket eden taksiyi otomobilleriyle takip etti. Saldırganları atlamak isteyen şoför önce benzinliğe girdi, daha sonra caddeye çıktı.

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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Kadına yardım etmek isteyen taksiciyi de darp etti

ÇARPARAK DURDURDU, ÜZERİNE ÇIKIP ZIPLADI

Çevredekiler dehşete düşüren saldırı olayını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde saldırganlar taksiyi çarparak durdurduğu görülüyor. Saldırganlardan birisinin taksinin üzerine çıkıp zıplamaya başlıyor. Diğer saldırgan ise taksi şoförüne hakaret ediyor. Taksicinin polisi aradığını gören saldırgan, şoförün peşinden koşup, tartaklamaya başlıyor. Şüpheliler korkudan taksinin içinde saklanan kadına yeniden saldırıyor.

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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Kadına yardım etmek isteyen taksiciyi de darp etti

Olay yerine gelen polis ekipleri, iki şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kadın, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi şoförü ise ayakta tedavi edilerek evine gönderildi. Kadın ve taksi şoförünün şikayetçi olduğu saldırganlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Kadına yardım etmek isteyen taksiciyi de darp etti

"ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Kadını kurtarmak isterken eski nişanlası tarafından darbedilen taksi şoförü Temel Vural, "Taksiyi aldım, yukarı doğru çıkarken, bir kadını darbettiklerini gördüm. Kadın bir şekilde ellerinden kurtuldu. Benim aracıma doğru geldi. Ben de aracıma aldım. Tam arabaya binemeden, bir tanesi gelip iki araç arasında sıkıştırdı. Kadın taksiye bindi. Hareket ettim, kurtulmak için manevra yapıp, benzinliğe girdim. Beni takip ettiler. Taksime arkadan çarptılar. Çarpmanın etkisi ile araç döndü. Aracın üzerine çıktı zıpladı. İnip, beni kovaladılar. Benzinlikte darbetmeye başladılar. Daha sonra bir tanesi, taksinin içine binip, kadını darbetti" dedi.

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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Kadına yardım etmek isteyen taksiciyi de darp etti

Vural, "Bana sorarsınız, kadını resmen öldürmeye çalıştı. Kadın arabaya tam binememiş olsaydı, daha kötü olurdu. Bir bacağı dışarıda kaldı. Bacağından ciddi şekilde yaralanmış. Kadını öldürebilirdi. Üzerinde kesici ya da ateşli bir silah yoktu. Eğer üzerinde bir şey olmuş olsaydı bana da ciddi zararlar verebilirdi" ifadelerini kullandı.