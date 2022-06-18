TYT ile alan bölümler listesi: 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler

TYT ile hangi bölümlere gidilir? 2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü. TYT'ye katılan adaylar, TYT puanı ile girilebilecek bölümleri araştırmaya başladı. YÖK tarafından konu ile iligli detaylar paylaşıldı. Peki, TYT ile alan bölümler hangileri? 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler...