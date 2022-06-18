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Haberler Galeri TYT ile alan bölümler listesi: 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler

TYT ile alan bölümler listesi: 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler

TYT ile hangi bölümlere gidilir? 2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü. TYT'ye katılan adaylar, TYT puanı ile girilebilecek bölümleri araştırmaya başladı. YÖK tarafından konu ile iligli detaylar paylaşıldı. Peki, TYT ile alan bölümler hangileri? 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2022 16:30
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TYT ile alan bölümler listesi: 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler

TYT ile alan bölümler listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. TYT'ye katılan milyonlarca aday, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Sınavın sona ermesi ile birlikte TYT ile alan bölümler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TYT ile alan bölümler listesi: 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler

TYT'DE 4 YILLIK BÖLÜM VAR MI?

YKS'nin ilk oturumu TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık (ön lisans) bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebilir. 4 yıllık bölümlere yerleşebilmek için AYT oturumuna da katılmak gerekiyor.

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TYT ile alan bölümler listesi: 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler

TYT İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

* Acil Durum ve Afet Yönetimi
* Adalet
* Ağız ve Diş Sağlığı
* Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
* Ambalaj Tasarımı
* Ameliyathane Hizmetleri

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TYT ile alan bölümler listesi: 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler

* Anestezi
* Arıcılık
* Aşçılık
* Atçılık ve Antrenörlüğü
* Atık Yönetimi
* Avcılık ve Yaban Hayatı
* Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
* Bağcılık

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TYT ile alan bölümler listesi: 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler

* Bahçe Tarımı
* Bankacılık ve Sigortacılık
* Basım ve Yayın Teknolojileri
* Basın ve Yayıncılık
* Bilgi Güvenliği Teknolojisi
* Bilgi Yönetimi
* Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon