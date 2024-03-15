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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…
B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik önemli bir uyarı: 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerinizi yenilemezseniz, ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Ancak, bu durumdan kaçınmanın basit bir yolu var: Sadece 15 TL ödeyerek ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirmek. Bu süreç, ehliyet sahiplerinin güncel düzenlemelere uyum sağlamasını ve yasal sorunlarla karşılaşmamalarını hedefliyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024 08:38Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 08:38