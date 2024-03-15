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Haberler Galeri B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…

B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…

B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik önemli bir uyarı: 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerinizi yenilemezseniz, ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Ancak, bu durumdan kaçınmanın basit bir yolu var: Sadece 15 TL ödeyerek ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirmek. Bu süreç, ehliyet sahiplerinin güncel düzenlemelere uyum sağlamasını ve yasal sorunlarla karşılaşmamalarını hedefliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 08:38
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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…

B sınıfı ehliyet sahipleri için kritik bir uyarı: 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeyenler, ciddi para cezalarıyla karşılaşabilirler. Ehliyet yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilmektedir. Bu süreç, ehliyet sahiplerinin belirlenen tarih içinde gerekli adımları atarak ehliyetlerini güncellemelerini gerektirmektedir. Yenileme işlemi için gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması ve başvurunun zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır.

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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…

B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik önemli bir duyuru yapıldı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Bu işlem için belirlenen son tarih olan 31 Aralık 2024'e kadar yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmemesi durumunda sürücüler ağır bir ceza ile karşı karşıya kalacaklar.

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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…

Yenileme İşlemleri ve Gereken Belgeler

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ehliyetini yenilemeyen sürücüler 12 bin 978 TL'lik bir ceza ile karşılaşabilirler. Ancak, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sadece 15 TL ödeyerek ehliyetlerini yenileyebilirler. Yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli olan belgeler şunlardır: kimlik kartı veya pasaport, güncel biometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve kan grubu belgesi. Bu belgelerle randevu alındıktan sonra ilgili kuruma başvurularak ehliyet yenileme işlemi tamamlanabilecektir.

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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…

Ceza Uyarısı ve Son Tarih Hatırlatması

Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince, geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara idari para cezası uygulanacağı hatırlatılmaktadır.