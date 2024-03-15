B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…

Yenileme İşlemleri ve Gereken Belgeler

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ehliyetini yenilemeyen sürücüler 12 bin 978 TL'lik bir ceza ile karşılaşabilirler. Ancak, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sadece 15 TL ödeyerek ehliyetlerini yenileyebilirler. Yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.