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Müge Anlı'da hayrete düşüren olay! 'Çocuklarımın rızkını geri ver' demişti! Altınlarını çalan görümcesi gözaltını alındı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Fatma Tosun'un hikayesi yürekleri sızlattı. Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinde eşini ve annesini kaybeden Tosun, Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşinin ölümünden sonra çocukları için para biriktirdiğini söyleyen Fatma Tosun, görümcesinin sevgilisiyle birlikte paraları alıp kaçtığını iddia etti. Kayıplara karışan görümcesi, Müge Anlı ve ekibi tarafından bulundu. Yayına bağlanan Hamide'nin ifadeleri üzerine emniyet güçleri harekete geçti. İşte Hamide Aktaş olayının detayları...

Giriş Tarihi: 14.03.2024 15:59
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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! ’Çocuklarımın rızkını geri ver’ demişti! Altınlarını çalan görümcesi gözaltını alındı!

İstanbul'da yaşayan Fatma Tosun, görümcesi Hamide Akdaş'ın altınlarını çaldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşi öldükten sonra çocukları için para biriktirdiğini söyleyen Fatma Tosun, görümcesinin sevgilisiyle birlikte paraları alıp kaçtığını iddia etti.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! ’Çocuklarımın rızkını geri ver’ demişti! Altınlarını çalan görümcesi gözaltını alındı!

Eşini ve annesini kaybeden Fatma Tosun, gelen yardım paralarını altın yaparak çocuklarının geleceğini garanti altına alabilmek için yatırım yaptı.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! ’Çocuklarımın rızkını geri ver’ demişti! Altınlarını çalan görümcesi gözaltını alındı!

Yardım kuruluşlarından gelen paraları değerlendirerek 500 bin liralık bilezik yaptığını söyleyen Fatma Tosun, görümcesinin tüm birikimini alarak kaçtığını söyledi.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! ’Çocuklarımın rızkını geri ver’ demişti! Altınlarını çalan görümcesi gözaltını alındı!

Gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım isteyen Fatma Tosun, 7 Mart Perşembe günü altınlarını çaldığını ve evli bir adamla kaçtığını iddia ettiği görümcesinin peşine düşerek adaletin peşinden gitmekte kararlı olduğunu söyledi.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! ’Çocuklarımın rızkını geri ver’ demişti! Altınlarını çalan görümcesi gözaltını alındı!

İddiaların odağındaki Hamide Akdaş, canlı yayınına telefonla bağlanarak suçlamaları reddetti."Ben kimsenin parasını altınını almadım yalan söylüyorlar. İftira atıyolar suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" diyen Hamide Akdaş, hakkında söylenenleri de yalanladı.