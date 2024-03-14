Müge Anlı'da hayrete düşüren olay! 'Çocuklarımın rızkını geri ver' demişti! Altınlarını çalan görümcesi gözaltını alındı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Fatma Tosun'un hikayesi yürekleri sızlattı. Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinde eşini ve annesini kaybeden Tosun, Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşinin ölümünden sonra çocukları için para biriktirdiğini söyleyen Fatma Tosun, görümcesinin sevgilisiyle birlikte paraları alıp kaçtığını iddia etti. Kayıplara karışan görümcesi, Müge Anlı ve ekibi tarafından bulundu. Yayına bağlanan Hamide'nin ifadeleri üzerine emniyet güçleri harekete geçti. İşte Hamide Aktaş olayının detayları...