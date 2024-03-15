107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
Özel Güvenlik Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı 15 Mart 2024 tarihi, sınava katılan adaylar arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle, 107. dönem Özel Güvenlik Sınavı'na giren adaylar, başarı durumlarını öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. 24 Şubat'ta gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçları sorgulayabilecekler.
Giriş Tarihi: 15.03.2024
08:54 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
08:54
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuru, 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024'ün ilk Özel Güvenlik Sınavı'na katılan adaylar arasında büyük bir merakla bekleniyor. Bu sınav, 107. dönem Özel Güvenlik Sınavı olarak kayıtlara geçti ve adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için EGM'nin resmi sitesindeki bilgilere yöneliyorlar. Peki 107. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
107. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Şubat'ta düzenlenen Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. EGM tarafından yayınlanan kılavuz bilgisine göre 107. dönem ÖGG sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün
adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile sorgulanacak "onlineislemler.egm.gov.tr"
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarında değerlendirme işlemlerinde yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir. Sınava katılan ve optik cevap formlarında bir soru için birden fazla şıkkı işaretleyen adayların o soru için verilen cevabı geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.