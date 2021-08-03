ŞOK'ta %20 indirim fırsatı! 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşambadan itibaren...

ŞOK'ta bu hafta neler var? Çarşamba günü itibarıyla sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak olan ŞOK marketler, haftanın indirimli listesini yayımladı. 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğuda bu hafta çeşit çeşit ürünler yer alacak. ŞOK'ta çarşambadan itibaren 10 Ağustos'a kadar Pril sıvı bulaşık deterjanlarında %20 indirim uygulancak. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte ŞOK çarşamba kampanyaları...