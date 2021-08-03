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Haberler Galeri ŞOK'ta %20 indirim fırsatı! 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşambadan itibaren...

ŞOK'ta %20 indirim fırsatı! 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşambadan itibaren...

ŞOK'ta bu hafta neler var? Çarşamba günü itibarıyla sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak olan ŞOK marketler, haftanın indirimli listesini yayımladı. 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğuda bu hafta çeşit çeşit ürünler yer alacak. ŞOK'ta çarşambadan itibaren 10 Ağustos'a kadar Pril sıvı bulaşık deterjanlarında %20 indirim uygulancak. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte ŞOK çarşamba kampanyaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021 17:17
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ŞOK'ta %20 indirim fırsatı! 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşambadan itibaren...

ŞOK 4 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Çarşamba günü itibarıyla raflarda yerini alcak kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK müşterilerini bu hafta neler bekliyor? ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'ta %20 indirim fırsatı! 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşambadan itibaren...
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ŞOK'ta %20 indirim fırsatı! 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşambadan itibaren...
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ŞOK'ta %20 indirim fırsatı! 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşambadan itibaren...
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ŞOK'ta %20 indirim fırsatı! 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşambadan itibaren...