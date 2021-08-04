04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Çanakkale’de korkutan orman yangını | Olay yerinden ilk görüntüler
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Tavaklı köyü Muhtarı Ender Şengül, yangında sabotaj olduğunu iddia etti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve sıcak bölgeden ilk görüntüler...
Giriş Tarihi: 04.08.2021 00:45 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 00:49
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SON DAKİKA! Çanakkale’de korkutan orman yangını | Olay yerinden ilk görüntüler
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SON DAKİKA! Çanakkale’de korkutan orman yangını | Olay yerinden ilk görüntüler
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SON DAKİKA! Çanakkale’de korkutan orman yangını | Olay yerinden ilk görüntüler
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SON DAKİKA! Çanakkale’de korkutan orman yangını | Olay yerinden ilk görüntüler
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SON DAKİKA! Çanakkale’de korkutan orman yangını | Olay yerinden ilk görüntüler