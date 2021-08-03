"Deli Memet" rüzgarı Çökertme'yi yaktı! İşte yürek yakan görüntüler

Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşandığını belirten Karacabey, "Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de birer olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor." bilgisini verdi.