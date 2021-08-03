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"Deli Memet" rüzgarı Çökertme'yi yaktı! İşte yürek yakan görüntüler

Antalya Manavgat'taki yangın Çardak Mahallesi Beydiğin mevkiindeki dağlık alanda devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman işçileri ve halk, alev kapanlarını durdurmak için, yangın nöbetinde. Muğla'nın Bodrum ilçesi Ören Mahallesi'nden yaklaşık 20 km uzaklıktaki Bozcalı ile Çökertme Koyu arasında çıkan yangının büyümesinin sebebi ise 'Deli Mehmet'...

Giriş Tarihi: 03.08.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:21
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Deli Memet rüzgarı Çökertme'yi yaktı! İşte yürek yakan görüntüler

Orman Genel Müdürü Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını, 5 ilde devam eden 10 yangın için mücadelelerin sürdüğünü bildirdi.

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Deli Memet rüzgarı Çökertme'yi yaktı! İşte yürek yakan görüntüler

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yangın ekipleriyle son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

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Deli Memet rüzgarı Çökertme'yi yaktı! İşte yürek yakan görüntüler

Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşandığını belirten Karacabey, "Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de birer olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor." bilgisini verdi.

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Deli Memet rüzgarı Çökertme'yi yaktı! İşte yürek yakan görüntüler

ÇÖKERTMEYİ 'DELİ MEHMET' RÜZGAR YAKTI

Çökertme'deki alevlerin söndürülememesinin en büyük nedeni olarak ise birkaç gündür hissedilen denizden esen 'meltem'in yerini nereden estiği belli olmayan yöresel tabirle 'Deli Memet' adlı rüzgâra bırakması gösteriliyor.

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Deli Memet rüzgarı Çökertme'yi yaktı! İşte yürek yakan görüntüler

Her yönden esen 'Deli Memet' rüzgârının yangını karıştırması nedeniyle bütün koy alevlerle kaplandı. Çökertme Koyu'nda 3 uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri ise, sadece söndürme amaçlı araçlar ve su tankerlerinin bölgeye geçişine izin veriyor.