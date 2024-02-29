Ayşenur Çolakoğlu'nun katiline "iyi halden" indirimli mübbet hapis cezası

AYŞENUR'UN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Savcı, mütalaasında Hasan Fakıoğlu hakkında 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Muhammet Ali F. hakkında ise 'suça yardım etme' iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talep edip, tutuklanmasını istedi.