HaberlerGaleriHer gün yediğimiz pidenin asıl ismi bakın neymiş! Tüm bildiklerinizi unutacaksınız! Köfte, melemen, mantı...
Her gün yediğimiz pidenin asıl ismi bakın neymiş! Tüm bildiklerinizi unutacaksınız! Köfte, melemen, mantı...
Türk mutfağı, binlerce yıllık zengin tarihi ve kültürel etkileşimi yansıtan bir mozaik gibidir. Bu zenginlik, Türklerin birçok farklı kültürle temas halinde olmasından kaynaklanır. Türkler, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerle karşılaşmış, bu karşılaşmalar sonucunda da dil, gelenek, görenek ve elbette yemek kültürleri üzerinde izler bırakmıştır. Günlük konuşma diline giren yabancı kökenli kelimelerin en yoğun olduğu alanlardan biri de yemeklerdir.
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Giriş Tarihi: 29.02.2024 21:46Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 21:46