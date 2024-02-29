Her gün yediğimiz pidenin asıl ismi bakın neymiş! Tüm bildiklerinizi unutacaksınız! Köfte, melemen, mantı...

Türk mutfağı, Arap, Fars, Yunan, İtalyan ve Fransız gibi birçok kültürden etkilenmiş ve bu etkileşimlerle birlikte birçok yabancı kökenli kelimeyi bünyesinde barındırmıştır. Bugün Türk mutfağında sıkça kullanılan pizza, makarna, kebap, pilav gibi birçok yemek adı, farklı dillerden Türkçeye geçmiş ve günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasına karışmıştır. Bu durum, Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini daha da ön plana çıkarmaktadır.