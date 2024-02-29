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Başkan Erdoğan’ın lider imajının özellikleri! Siyaset, sanat, spor, samimiyet bir arada

Başkan Erdoğan sıra dışı bir siyasetçi. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra birçok özelliği var. Futbol oynuyor, şiir okuyor. Esnafla esnaf gibi konuşuyor, askeri kamuflajı giyiyor sahaya iniyor. Detaylar Başkan Erdoğan'ın farklı özelliklerini ve samimiyetini anlatan "Editörün Notu" haberimizde...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:09
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Başkan Erdoğan’ın lider imajının özellikleri! Siyaset, sanat, spor, samimiyet bir arada

Doğallık, samimiyet, duygularını belli etmesi...

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Başkan Erdoğan’ın lider imajının özellikleri! Siyaset, sanat, spor, samimiyet bir arada

Milyonlarla şarkı söylüyor, üstatların şiirlerini duyguları yoğun hissettirerek okuyor.

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Başkan Erdoğan’ın lider imajının özellikleri! Siyaset, sanat, spor, samimiyet bir arada

Necip Fazıl'ın, Akif'in, Arif Nihat Asya'nın eserlerini duygularıyla bir kez daha hatırlatıyor.

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Başkan Erdoğan’ın lider imajının özellikleri! Siyaset, sanat, spor, samimiyet bir arada

Futbolcu kimliği var. Yıldızlar karmasında gördük.

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Başkan Erdoğan’ın lider imajının özellikleri! Siyaset, sanat, spor, samimiyet bir arada

Basketbola da yabancı değil...