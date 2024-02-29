Başkan Erdoğan’ın lider imajının özellikleri! Siyaset, sanat, spor, samimiyet bir arada

Başkan Erdoğan sıra dışı bir siyasetçi. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra birçok özelliği var. Futbol oynuyor, şiir okuyor. Esnafla esnaf gibi konuşuyor, askeri kamuflajı giyiyor sahaya iniyor. Detaylar Başkan Erdoğan'ın farklı özelliklerini ve samimiyetini anlatan "Editörün Notu" haberimizde...