Aykan Gözeri isimli vatandaş 10 dil biliyor 70’den fazla ülke gezdi ama sokakta yaşıyor

"FARKLI ÜLKELERDE 11 TANE ÇOCUĞUM VAR"

Farklı ülkelerde 11 tane çocuğu olduğunu ifade eden Gözeri, "3 tane Türkiye, 3 Kolombiya, Amerika'da, İsviçre ve Almanya'da çocuklarım var. En son Kolombiya'da yaşıyordum. 2020 yılının başında döndüğümde çocuklarım ufak olduğu için tüm paramı, işimi Kolombiya'da bıraktım. Şu an Bogota'da otoparkım var. Ailem işletiyor, her şeyi oraya bıraktım. Korona virüsü yüzünden 'nerede ölmek istiyorsun' diye sorulunca bana bende 'Türkiye'de, memleketimde ölmek istiyorum' dedim. Onlar da uçakla beni Türkiye'ye yolladılar. Türkiye ve İsviçre vatandaşlığım var" ifadelerini kullandı.