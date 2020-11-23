Perili evin perisi yok, ziyaretçisi çok! Sokak sakinleri şaşkın...

Çocukken perili evin önünden gece geçmeye korktuklarını söyleyen 75 yaşındaki Fatma Yıldız, "Bu bina Rumlardan kalma. Bizim evimiz bu binanın bulunduğu sokaktaydı. Çocukken elektrikler de yoktu, bu eve perili ev dedikleri için buradan geçmeye korkardık. Hala adı perili ev olarak geçiyor. Neden bu perili ev dendiğini bilmiyorum. Burada hiç peri görmedik. Şimdi çok sayıda turist çekiyor. Kafilelerle turist buraya gelerek bu evi ziyaret ediyor" dedi.