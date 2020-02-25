Ayetli hadisli üç aylar mesajları sözleri! 2020 En güzel üç aylar karşılama mesajları (Resimli)

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun…

Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle…

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.