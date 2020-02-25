BİZE ULAŞIN
3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
Müslümanlar için mübarek kabul edilen, bereketli 3 aylar başladı. Vatandaşlar 3 aylar orucu kaç gün tutulur sorusuna yanıt arıyor. Bu mübarek aylarda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir sorusunun cevabını araştırıyor. Farz, vacip ve mekruh olan günlerin dışında oruç tutulan bütün günler nafile oruçtur. Bu oruçların tutulmadığı takdirde herhangi bir günahı yoktur. Ancak tutulduğunda sevabı büyüktür. Peki, 3 aylar orucu kaç gün tutulur?
Giriş Tarihi: 25.02.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 16:33
- 1
- 12
3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- 2
- 12
3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- 3
- 12
3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- 4
- 12
3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- 5
- 12
3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?