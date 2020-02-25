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3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Müslümanlar için mübarek kabul edilen, bereketli 3 aylar başladı. Vatandaşlar 3 aylar orucu kaç gün tutulur sorusuna yanıt arıyor. Bu mübarek aylarda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir sorusunun cevabını araştırıyor. Farz, vacip ve mekruh olan günlerin dışında oruç tutulan bütün günler nafile oruçtur. Bu oruçların tutulmadığı takdirde herhangi bir günahı yoktur. Ancak tutulduğunda sevabı büyüktür. Peki, 3 aylar orucu kaç gün tutulur?

Giriş Tarihi: 25.02.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 16:33
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3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?

3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir? Bereket dolu 3 ayların başlamasıyla birlikte vatandaşlar 3 aylar orucunun kaç gün tutulduğunu araştırmaya başladı. Mübarek geceler denince, ülkemizde "Kandiller" veya "Kandil Geceleri" tabir edilen (takvimdeki sırasına göre) Regaib, Mirâc, Berat ve Kadir geceleri kastedilir. Bu aylarda kişi oruç tutmak istediğinde öncelikle kaza orucu olan kişi, önce kaza orucunu tutar, daha sonra da nafile oruç tutmak isterse onları tutabilir.

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3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?

3 AYLAR ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

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3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Recep ayında tutulacak oruçlar : İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi: "Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.

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3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Üç ayları karşılama orucu nasıl ne zaman tutulmalı : Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır.

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3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Receb ayı Cahiliye döneminde savaşmanın yasak olduğu haram aylardan birisidir. Haram aylar şunlardır: Zilkâde, zilhicce, muharrem ve receb. Receb ayı aynı zamanda geleneğimizde önemli yeri olan üç aylarında ilkidir. Üç aylar receb, şâban ve ramazandır. Kaynaklarda rastlanılan bir hadis-i şerifte "Receb Allah'ın ayı, şâban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayı- dır" sözü, bu ayın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.