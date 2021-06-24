Kola ve naneli şeker döktüğü delikten bakın ne çıktı! İnanmakta güçlük çekeceksiniz

Asya'da kayda aldığı belirtilen görüntü sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Bir Asyalı elindeki kola ve naneli şekeri doğada bulduğu bir deliğe dökünce bakın içinden ne çıkıyor! İşte inanmakta güçlük çekeceğiniz naneli şeker ve kola ile av yöntemi...

Giriş Tarihi: 24.06.2021 05:00 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 05:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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