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Hangisi yalan hangisi gerçek? Çözmek neredeyse imkansız...

StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız! Günümüzde bilgisayar yazılımları aracılığı ultra gerçekçi grafik modellemeleri ve insan yüzleri tasarlanabiliyor. StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız.

Bu fotoğraflara dikkatlice bakın. Sizce hangisi gerçek bir insana ait?

Giriş Tarihi: 25.07.2020 21:34 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 21:36
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Hangisi yalan hangisi gerçek? Çözmek neredeyse imkansız...

StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız!

Günümüzde bilgisayar yazılımları aracılığı ultra gerçekçi grafik modellemeleri ve insan yüzleri tasarlanabiliyor. StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız.

Bu fotoğraflara dikkatlice bakın. Sizce hangisi gerçek bir insana ait?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangisi yalan hangisi gerçek? Çözmek neredeyse imkansız...

Sizce bu fotoğraflardan hangisi gerçek değil?

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Hangisi yalan hangisi gerçek? Çözmek neredeyse imkansız...

Bu fotoğraftaki kadın gerçek değil; tamamen modelleme...

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Hangisi yalan hangisi gerçek? Çözmek neredeyse imkansız...

Peki ya bu fotoğrafta gerçek olmayanı görebildiniz mi?

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Hangisi yalan hangisi gerçek? Çözmek neredeyse imkansız...

İşte bu bu fotoğraf...