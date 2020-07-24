Ciğerleri temizleyen yiyecekler! Sigara içenler dikkat! Tertemiz yapıyor

Sigara içenlerin ciğerlerini maruz bıraktığı duman, kalp,damar ve akciğer rahatsızlıklarının en büyük sebebi olarak görülüyor. Uzmanlar, ciğerleri temizleyen gıdaların listesini açıkladı. Her biri ayrı bir şifa deposu olan bu gıdalar, cep yakmayacak türden. İşte ciğerleri nikotinden temizleyen o gıdalar...