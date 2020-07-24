24 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ciğerleri temizleyen yiyecekler! Sigara içenler dikkat! Tertemiz yapıyor

Ciğerleri temizleyen yiyecekler! Sigara içenler dikkat! Tertemiz yapıyor

Sigara içenlerin ciğerlerini maruz bıraktığı duman, kalp,damar ve akciğer rahatsızlıklarının en büyük sebebi olarak görülüyor. Uzmanlar, ciğerleri temizleyen gıdaların listesini açıkladı. Her biri ayrı bir şifa deposu olan bu gıdalar, cep yakmayacak türden. İşte ciğerleri nikotinden temizleyen o gıdalar...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:07
  • 1
  • 21
Ciğerleri temizleyen yiyecekler! Sigara içenler dikkat! Tertemiz yapıyor

Peki, vücuttaki nikotinleri temizleyen ve dışarı atılımını kolaylaştıran besinler hangileri?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Ciğerleri temizleyen yiyecekler! Sigara içenler dikkat! Tertemiz yapıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Buket Yavuz Koçoğlu, vücuttaki nikotinleri temizleyen ve dışarı atılımını kolaylaştıran besinleri açıklıyor.

  • 3
  • 21
Ciğerleri temizleyen yiyecekler! Sigara içenler dikkat! Tertemiz yapıyor

SU
Vücutta biriken nikotini dışarı atmada en etkili besinlerin başında hayat kaynağı olan su geliyor. Çünkü su, vücutta bulunan zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir rol üstleniyor

  • 4
  • 21
Ciğerleri temizleyen yiyecekler! Sigara içenler dikkat! Tertemiz yapıyor

HAVUÇ
İnsan sağlığına katkılarıyla bilenen havuç ve antioksidan birleşim karotenoid bakımından oldukça zengin olan havuç suyu, vücuttaki nikotinin dışarı atılmasında da büyük pay sahibi.

  • 5
  • 21
Ciğerleri temizleyen yiyecekler! Sigara içenler dikkat! Tertemiz yapıyor

Havuç, içeriğindeki A vitamini ile nikotinin cilde verdiği zararları da azaltıyor. 100 gram havuç, günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 60'ını karşılayabiliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar, her gün yenen bir adet havucun akciğer kanseri olasılığını yarı yarıya düşürdüğünü göstermiş.