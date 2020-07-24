Yolda buldu! Servete kondu...

Siz de yolda yürürken etrafınızdaki nesnelere dikkat ediyor musunuz? Sıradan bir taş gibi görünen maddeyi yerde bulan bir kişi, bulduğu şeyin içini açtığında neye uğradığını şaşırdı. İşte o olay...