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24 Temmuz 2020, Cuma
Yolda buldu! Servete kondu...
Siz de yolda yürürken etrafınızdaki nesnelere dikkat ediyor musunuz? Sıradan bir taş gibi görünen maddeyi yerde bulan bir kişi, bulduğu şeyin içini açtığında neye uğradığını şaşırdı. İşte o olay...
Giriş Tarihi: 24.07.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 07:54