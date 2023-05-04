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AY TUTULMASI 5 burcu para ve zenginliğe boğacak! Her şey tepetaklak olacak! Koç, İkizler, Balık 5 Mayıs'tan sonra...

Ay tutulması 5 burcu para ve zenginliğe boğacak. Burçlar için tepetaklak bir dönem olacak olan ay tutulmasına ilişkin detaylar araştırılıyor. Aralarında koç, ikizler, balık burçlarının da yer aldığı 5 burç ise tutulmadan en çok etkilenecekler arasın yer alıyor. İşte 5 Mayıs ay tutulmasının burçlara olan etkisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:11
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AY TUTULMASI 5 burcu para ve zenginliğe boğacak! Her şey tepetaklak olacak! Koç, İkizler, Balık 5 Mayıs’tan sonra...

Ay tutulmasının burçları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 4 saat 18 dakika sürecek olan ay tutulması akrep burcunda gerçekleşecek. 2023 ay tutulması astrolojide çok önemli bir nokta olacak. Çünkü ay zihin, zihniyet ve duyguların göstergesidir. Burçların üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olurken 5 burca ise para yağacak. Koç, İkizler, Balık 5 Mayıs'tan sonra...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AY TUTULMASI 5 burcu para ve zenginliğe boğacak! Her şey tepetaklak olacak! Koç, İkizler, Balık 5 Mayıs’tan sonra...

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay, 5 Mayıs Cuma günü Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik bir olay yaratacak. Tutulma sırasında gökyüzü gözlemcileri ayın karardığını ancak tamamen kaybolmadığını görecekler.

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AY TUTULMASI 5 burcu para ve zenginliğe boğacak! Her şey tepetaklak olacak! Koç, İkizler, Balık 5 Mayıs’tan sonra...

Tutulma, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak.

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AY TUTULMASI 5 burcu para ve zenginliğe boğacak! Her şey tepetaklak olacak! Koç, İkizler, Balık 5 Mayıs’tan sonra...

2023 Ay tutulması astrolojide çok önemli bir nokta olacak çünkü, Ay zihin, zihniyet ve duyguların göstergesidir. Aynı zamanda spekülasyonları ve yatırımları ifade eder. Böylece ay tutulması tüm bu faktörleri etkileyecektir.

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AY TUTULMASI 5 burcu para ve zenginliğe boğacak! Her şey tepetaklak olacak! Koç, İkizler, Balık 5 Mayıs’tan sonra...

Huysuzluğa, duygusal hassasiyete ve patlamalara yol açarak ilişkilerde çekişme ve çatışmalara neden olabilir.