Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası! Bir haftada 10 ton temizlendi

Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi. Gölün bir kısmı yosunla kaplandı. 1 haftada 10 tonun üzerinde yosunu temizlediği belirtildi.