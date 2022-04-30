30 Nisan 2022, Cumartesi
Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası! Bir haftada 10 ton temizlendi
Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi. Gölün bir kısmı yosunla kaplandı. 1 haftada 10 tonun üzerinde yosunu temizlediği belirtildi.
Giriş Tarihi: 30.04.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 14:56
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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası