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Haberler Galeri Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası! Bir haftada 10 ton temizlendi

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası! Bir haftada 10 ton temizlendi

Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi. Gölün bir kısmı yosunla kaplandı. 1 haftada 10 tonun üzerinde yosunu temizlediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 30.04.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 14:56
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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
Büyükçekmece Gölü’nde yosun istilası

Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi.

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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
Büyükçekmece Gölü’nde yosun istilası

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresine taşınan yosunlar göl yüzeyinin bir kısmını tamamen kapladı.

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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
Büyükçekmece Gölü’nde yosun istilası

Yosunların büyük bölümünün de su altında olduğu görüldü.

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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
Büyükçekmece Gölü’nde yosun istilası

Yosunların rüzgarla bölgeye taşınmasının ardından ekipler temizlik çalışmalarına başladı.

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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
Büyükçekmece Gölü’nde yosun istilası

Bir haftada gölden 10 tonun üzerinde yosun temizlendiği belirtildi.