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Avrupa'nın en uzunu dünyanın ise ikincisi olacak! 1212 metreye inecek

Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapılan ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Zigana Tüneli için geri sayım başladı. Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli sürücülere büyük kolaylık sağlayacak. Hizmete açılmasıyla, Zigana'nın zirvesinde 2010 metre olan ve 1. tünelde 1.825 m'ye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1.212 metreye inecek.

Giriş Tarihi: 22.07.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 11:50
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Avrupa’nın en uzunu dünyanın ise ikincisi olacak! 1212 metreye inecek

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergâhta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avrupa’nın en uzunu dünyanın ise ikincisi olacak! 1212 metreye inecek

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışmalar devam ediyor.

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Avrupa’nın en uzunu dünyanın ise ikincisi olacak! 1212 metreye inecek

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür devam eden rüya proje yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi Ocaak 2022 tarihinde tamamlandı.

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Avrupa’nın en uzunu dünyanın ise ikincisi olacak! 1212 metreye inecek

Zigana tüneli 14 bin 500 metre uzunluğunda çift tüpten oluşuyor. Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15 km'yi aşıyor.

2,5 Milyar Lirayı bulan yatırım bedeli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline gelecek.

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Avrupa’nın en uzunu dünyanın ise ikincisi olacak! 1212 metreye inecek

Hizmete açılmasıyla, Zigana'nın zirvesinde 2010 metre olan ve 1. tünelde 1.825 m'ye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1.212 metreye inecek.