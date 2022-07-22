Avrupa'nın en uzunu dünyanın ise ikincisi olacak! 1212 metreye inecek

Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapılan ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Zigana Tüneli için geri sayım başladı. Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli sürücülere büyük kolaylık sağlayacak. Hizmete açılmasıyla, Zigana'nın zirvesinde 2010 metre olan ve 1. tünelde 1.825 m'ye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1.212 metreye inecek.