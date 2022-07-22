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Bolu'daki Çaycurt Yuva köyündeki zehirlenmeler çoğalıyor! Vaka sayısı 100'ü geçerken, HÜS şüphesi dikkat çekti

Bolu'nun Çaycurt Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son gününden itibaren başlayan zehirlenme vakaları gittikçe yükseldi. 400 nüfusu olan köyde 100 kişi hastaneye kaldırılırken, 8 çocuk yoğun bakım servisine alındı. Günlerdir sebebi araştırılan zehirlenmeler için hemolitik üremik sendromu (HÜS) ismi verilen hastalığın altı çizildi. HÜS hastalığının suyla bulaşabildiğine işaret eden uzmanlar, belirtilerle ilgili de uyardı. İşte günlerdir araştırılan Yuva köyündeki zehirlenmelerin sebebi…

Giriş Tarihi: 22.07.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 11:45
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Bolu’daki Çaycurt Yuva köyündeki zehirlenmeler çoğalıyor! Vaka sayısı 100’ü geçerken, HÜS şüphesi dikkat çekti

Türkiye Bolu'nun Çaydurt Yuva köyündeki zehirlenmeleri konuşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bolu’daki Çaycurt Yuva köyündeki zehirlenmeler çoğalıyor! Vaka sayısı 100’ü geçerken, HÜS şüphesi dikkat çekti

20 ÇOCUKTA BAĞIRSAK ENFEKSİYONU TESPİT EDİLDİ

Kurban Bayramı'nın son gününde bir takım çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görülürken, hastaneye kaldırılan 20 çocukta bağırsak enfeksiyonu olduğu belirlendi.

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Bolu’daki Çaycurt Yuva köyündeki zehirlenmeler çoğalıyor! Vaka sayısı 100’ü geçerken, HÜS şüphesi dikkat çekti

8 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

8 çocuk durumlarının ağırlaşmasıyla Ankara'ya sevk edilip, yoğun bakıma alındı.

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Bolu’daki Çaycurt Yuva köyündeki zehirlenmeler çoğalıyor! Vaka sayısı 100’ü geçerken, HÜS şüphesi dikkat çekti

100 KİŞİDE BENZER ŞİKAYETLER

400 kişinin yaşadığı köyde 100 kişi benzer şikayetlerle hastaneye başvurunca endişe daha da katlandı.

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Bolu’daki Çaycurt Yuva köyündeki zehirlenmeler çoğalıyor! Vaka sayısı 100’ü geçerken, HÜS şüphesi dikkat çekti

KÖYLÜLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Köyden her gün birinin hastaneye kaldırıldığını ve sayının arttığını belirten köylüler ise bir an önce sorunun çözülmesini bekliyor.