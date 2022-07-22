Bolu'daki Çaycurt Yuva köyündeki zehirlenmeler çoğalıyor! Vaka sayısı 100'ü geçerken, HÜS şüphesi dikkat çekti

Bolu'nun Çaycurt Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son gününden itibaren başlayan zehirlenme vakaları gittikçe yükseldi. 400 nüfusu olan köyde 100 kişi hastaneye kaldırılırken, 8 çocuk yoğun bakım servisine alındı. Günlerdir sebebi araştırılan zehirlenmeler için hemolitik üremik sendromu (HÜS) ismi verilen hastalığın altı çizildi. HÜS hastalığının suyla bulaşabildiğine işaret eden uzmanlar, belirtilerle ilgili de uyardı. İşte günlerdir araştırılan Yuva köyündeki zehirlenmelerin sebebi…