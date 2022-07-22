83 yaşındaki kadının neşesi yürek ısıttı! Bir an olsun çalışmaktan vazgeçmiyor
Kocaeli'de ikamet eden 83 yaşındaki Sabriye Aktaş, güler yüzü ve başından geçen olaylarla yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Aktaş'ın ilerleyen yaşına rağmen dur durak bilmeden çalışması ise gençlere örnek oldu.
Giriş Tarihi: 22.07.2022
13:12 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
13:12
Kocaeli Güvercinlik köyünde çocuklarıyla beraber yaşamını sürdüren 83 yaşındaki Sabriye Aktaş, ilerleyen yaşına rağmen bütün gereksinimlerini kendi başına karşılıyor. 10 sene önce eşini toprağa veren Aktaş, vaktini köyde çalışarak geçiriyor.
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ÇOK SEVDİĞİ EŞİNİ ASLA UNUTMUYOR
Köydeki mesaisi sabah erken saatlerde başlayan Aktaş, çocuklarının bahçeden getirdiği sebze ve meyveleri ayıklayıp, temizliyor.
Yaşı dolayısıyla zaman zaman unutkanlık yaşayan Aktaş, bazı anlar soyadını bile unutuyor fakat çok sevdiği eşini ve onun hatıralarını asla unutmuyor. Neşesini asla kaybetmeyen Aktaş, güler yüzü ve anılarıyla yüzlerde tebessüm oluşturuyor.
"SOYADIMI KARIŞTIRDIĞIM İÇİN HASTANEDE BENİ BULAMADILAR"
Zaman zaman unutkanlık yaşadığını söyleyen Aktaş,
"Bir gün rahatsızlanmıştım, hastaneye gittim. Orada yine soyadımı unuttum ve yanlış söyledim. Aktaş diyeceğime Yaşar dediğim için beni hastanede bulamadılar" dedi.
"MEĞERSE GÖZÜM GÖRMÜYORMUŞ"
Anılarıyla güldüren Sabriye Aktaş,
"2 yıl önce aniden gözlerim bozuldu ve hastaneye gittik. Doktor gözlerimde katarakt olduğunu söyleyerek ameliyat olmamı istedi. Ben de 'Katiyen olmaz, masadan kalkarım. Bu gözler İstanbul'u görüyor' dedim. Sağ gözümü ameliyat ettirdikten sonra sol gözüm gibi görmeye başladı. Ameliyattan korktum. Puslu görüyorum ama yine de görüyorum. Bir gün gelin çamaşır asıyordu. 'Eyvah, gelinin üstüne çatı indi' dedim meğerse gözüm görmüyormuş" diye konuştu.