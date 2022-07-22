83 yaşındaki kadının neşesi yürek ısıttı! Bir an olsun çalışmaktan vazgeçmiyor

"MEĞERSE GÖZÜM GÖRMÜYORMUŞ"

Anılarıyla güldüren Sabriye Aktaş, "2 yıl önce aniden gözlerim bozuldu ve hastaneye gittik. Doktor gözlerimde katarakt olduğunu söyleyerek ameliyat olmamı istedi. Ben de 'Katiyen olmaz, masadan kalkarım. Bu gözler İstanbul'u görüyor' dedim. Sağ gözümü ameliyat ettirdikten sonra sol gözüm gibi görmeye başladı. Ameliyattan korktum. Puslu görüyorum ama yine de görüyorum. Bir gün gelin çamaşır asıyordu. 'Eyvah, gelinin üstüne çatı indi' dedim meğerse gözüm görmüyormuş" diye konuştu.