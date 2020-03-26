26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri! Mahkeme salonlarından nezarethaneye....

Avrupa'nın en büyük adliyesi olduğu belirtilen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs salgını sonrası kapsamlı önlemler alındı. Özel izinle girilen adalet sarayında mahkeme salonlarından, nezarethanelere, infaz bürolarından yemekhanelere kadar her bölümde alınan tüm yoğun tedbirleri görüntüledi.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 17:01
  • 1
  • 16
Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri! Mahkeme salonlarından nezarethaneye....

İstanbul Başsavcıvekili Zafer Koç, duruşmaların ertelenmesi, yakalama ve ifade alma işlemlerinin SEGBİS üzerinden yapılmasıyla birlikte yapılan işlem sayısının yüzde 85 oranında düştüğünü açıkladı.

  • 2
  • 16
Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri! Mahkeme salonlarından nezarethaneye....

Başsavcıvekili Koç, esnek dönüşümlü çalışma modeli uygulanarak hakim, savcı ve yargı personeli sayısını ise dörtte bire düşürdüklerini bildirdi.

  • 3
  • 16
Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri! Mahkeme salonlarından nezarethaneye....

Koronavirüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun en fazla olduğu adliyelerde öncelikli önlemler alındı. 650 hakim, 270 savcı toplam 5 bin yargı çalışanı ve günlük 45 bin insan sirkülasyonunun olduğu İstanbul Adalet Sarayı'nda da koronavirüs tedbirleri hızla uygulamaya geçirildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda alınan önlemler yerinde görüntülendi.

  • 4
  • 16
Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri! Mahkeme salonlarından nezarethaneye....

ÖNCE ATEŞ ÖLÇER SONRA DEZENFEKTAN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç, HSK ve Adalet Bakanlığı'nın aldığı önlemlerle İstanbul Adalet Sarayı'nda tüm tedbirlerin en başından itibaren alındığını ve yoğunlukla devam ettirildiğini belirterek "Başsavcımız başkanlığında, Başsavcıvekili olarak ben ve ekibimizle sık sık toplantılar yapıyor, önlemlerimizi gözden geçiriyoruz. Adliyenin artık tek bir girişi var. Bu girişte atrium alanına geçiliyor. Bu bölge vatandaş, avukat, polis ve jandarmanın giriş yaptığı alan. Binaya girerken öncelikle ateş ölçerle tek tek dikkatli şekilde ölçüm yapılıyor. Ateşleri belirlenen seviyenin üstünde olursa, ilgili sağlık kuruluşlarına haber vererek ve yönlendirerek adliyeye almıyoruz. Bunun sonrasında dezenfekte malzemelerle eller dezenfekte ediliyor" diye konuştu.

  • 5
  • 16
Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri! Mahkeme salonlarından nezarethaneye....

YARGI ÇALIŞANLARI 4'TE 1'E DÜŞTÜ
Adliyede 650 hakim, 270 savcının da aralarında olduğu toplamda 5 bin personel bulunduğunu belirten Başsavcıvekili Koç "Esnek dönüşümlü çalışma sistemine geçildikten sonra dörtte bire indirildi. Her birim gerektiği kadar personel bulunduruyor. Her bir mahkeme acil işler için görev yapıyor. Örneğin ağır ceza mahkemelerinden sadece bir mahkeme açık, her birim mahkemesinde bir hakim bulunuyor. Örneğin ağır ceza mahkemelerinden biri açık, ticaret mahkemelerinden biri görevli olarak çalışıyor. Diğer mahkemelerde de aynı durum geçerli. Sadece acil işlemler yapılıyor. Duruşmalar ertelendiği için duruşma salonlarımız genellikle boş ve kapalı" diye konuştu.