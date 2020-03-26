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Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri! Mahkeme salonlarından nezarethaneye....
Avrupa'nın en büyük adliyesi olduğu belirtilen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs salgını sonrası kapsamlı önlemler alındı. Özel izinle girilen adalet sarayında mahkeme salonlarından, nezarethanelere, infaz bürolarından yemekhanelere kadar her bölümde alınan tüm yoğun tedbirleri görüntüledi.
Giriş Tarihi: 26.03.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 17:01
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