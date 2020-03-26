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EBA TV ders tekrarları izle! İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları

EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. TRT-EBA TV üzerinden yayınlanan derslerin tekrarlarını izlemek isteyen öğrenciler, internet üzerinden videoları aramaya başladılar. Sizler için tüm ders videoları tekrarlarını sayfamızda toparladık. İşte EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 16:36
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EBA TV ders tekrarları izle! İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları

EBA TV ders tekrarları... Türkiye'de corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veriliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Canlı yayın derslerini kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyen öğrenciler için tekrar videolarını sayfamızda derledik. Haberimizin detaylarından ilkokul, ortaokul ve lise tekrar videolarına ulaşabilirsiniz. İşte EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise uzaktan eğitim ders tekrarı videoları...

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EBA TV ders tekrarları izle! İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları

EBA TV UZAKTAN EĞİTİM DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?

EBA ders tekrar saatleri şu şekilde belirlendi:

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EBA TV ders tekrarları izle! İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 - 21:00

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EBA TV ders tekrarları izle! İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları

EBA TV DERS TEKRARI VİDEOLARI

Aşağıdaki linklere tıklayarak ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı videolarına ulaşabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL DERS TEKRARI VİDEOLARI İÇİN TIKLAYIN

EBA TV ORTAOKUL DERS TEKRARI VİDEOLARI İÇİN TIKLAYIN

EBA TV LİSE DERS TEKRARI VİDEOLARI İÇİN TIKLAYIN

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EBA TV ders tekrarları izle! İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

TURKSAT UYDU FREKANSI

HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : ¾