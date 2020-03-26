Flaş gelişme! Marketlerin çalışma saatleri değişti: 2020 A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açılış kapanış saati Son dakika haberi... Marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Corona virüsüne karşı yurt genelinde alınan önlemler kademeli olarak artıyor. Marketler kapanacak mı, soruları gündeme gelirken İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ek genelge ile marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik düzenleme yapıldığı öğrenildi. Peki, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açılış kapanış saati... Giriş Tarihi: 26.03.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 17:26
Marketlerin çalışma saatleri nasıl? Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen corona virüsü nedeniyle önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile marketlerin çalışma saatleri değişti. Bu gelişmelerin ardından A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açılış kapanış saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte cevaplar...
MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlı tarafından yayımlanan genelge ile marketlerin çalışma saatleri 09.00 - 21.00 olarak değiştirildi. Buna göre, tüm marketler bu saatler aralığında hizmet verecek.
MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİN TAVSİYE
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, yaptığı yazılı açıklamada, toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren perakende çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, marketlerde gerekli hijyen önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve ürün tedariğinin aksamaması için çalışma saatlerine dair tavsiye kararı aldıklarını ifade etti.
Çalışan sağlığının ve yeterli dinlenme ile dengeli çalışma ihtiyaçlarının, yoğun halk talebinin kesintisiz karşılanması için önem taşıdığını aktaran Aykaç, şunları kaydetti:
"Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10.00 açılış ve 20.00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz. Market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Alınan tedbirler hem toplumun hem de market çalışanlarının sağlığının korunması açısından önemli."