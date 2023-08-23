İstanbul için korkutan tablo! Göl tamamen kurudu artık koyunlar otluyor

BU HALE GELELİ 1 AY OLDU

Koyunlarını otlatmak için gelen çoban Murat Emek, "Kışın buralarda su varmış. Böyle olalı 1, 1 buçuk ay oldu. Koyunlar yeni geldi, 1 hafta 10 gün oldu. Ot çıktı diye otluyorlar. Tehlikeli. Dere olan yere batarsa çıkaramazsın. Bir riski var ama şu anda yok. Yağmur yağdığı zaman gelmiyorum buraya. Yağmur yağdığı zaman ayaklar batıyor zaten" dedi.