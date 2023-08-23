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İstanbul için korkutan tablo! Göl tamamen kurudu artık koyunlar otluyor

Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde yer alan ve Alibey Deresi'ne bağlanan göl tamamen kurudu. Gölün bulunduğu alanda, koyunlar ve keçiler otlamaya başladı. Keçilerini otlatmak için gelen çoban Murat Emek, "1- 1,5 aydır böyle. Tehlikeli, dere olan yere girerse batarsa çıkaramazsın. Yağmur yağdığında buraya gelmiyorum" dedi. Kuruyan göl havadan da görüntülendi.

Giriş Tarihi: 23.08.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 11:33
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İstanbul için korkutan tablo! Göl tamamen kurudu artık koyunlar otluyor

Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde yer alan Kemerburgaz Kent Ormanı içerisindeki göl tamamen kurudu. Alibey Deresi'ne bağlanan alan neredeyse çöle döndü. Göle girmek tehlikelidir tabelalarının bulunduğu alanda gölden eser kalmadı.

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İstanbul için korkutan tablo! Göl tamamen kurudu artık koyunlar otluyor

Tamamen kurumuş gölde, koyunlar ve keçiler de otlamaya başladı. Havadan da görüntülenen göl, tedirginlik yarattı. Kuruyan göl havadan da görüntülendi.

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İstanbul için korkutan tablo! Göl tamamen kurudu artık koyunlar otluyor

BU HALE GELELİ 1 AY OLDU
Koyunlarını otlatmak için gelen çoban Murat Emek, "Kışın buralarda su varmış. Böyle olalı 1, 1 buçuk ay oldu. Koyunlar yeni geldi, 1 hafta 10 gün oldu. Ot çıktı diye otluyorlar. Tehlikeli. Dere olan yere batarsa çıkaramazsın. Bir riski var ama şu anda yok. Yağmur yağdığı zaman gelmiyorum buraya. Yağmur yağdığı zaman ayaklar batıyor zaten" dedi.

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İstanbul için korkutan tablo! Göl tamamen kurudu artık koyunlar otluyor

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 31.57
Son 10 yılın en düşük su seviyesinin görüldüğü İstanbul'da İSKİ ortalama baraj doluluk oranı yüzde 31,57 olarak ölçüldü. Verilere göre, barajların su seviyeleri şöyle:

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İstanbul için korkutan tablo! Göl tamamen kurudu artık koyunlar otluyor

Ömerli Barajı yüzde 66