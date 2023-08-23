23 Ağustos 2023, Çarşamba
İstanbul için korkutan tablo! Göl tamamen kurudu artık koyunlar otluyor
Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde yer alan ve Alibey Deresi'ne bağlanan göl tamamen kurudu. Gölün bulunduğu alanda, koyunlar ve keçiler otlamaya başladı. Keçilerini otlatmak için gelen çoban Murat Emek, "1- 1,5 aydır böyle. Tehlikeli, dere olan yere girerse batarsa çıkaramazsın. Yağmur yağdığında buraya gelmiyorum" dedi. Kuruyan göl havadan da görüntülendi.
Giriş Tarihi: 23.08.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 11:33
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