Kripto dolandırıcılarından 111 milyon dolarlık vurgun! Yöntemleri şoke etti
Kripto para yatırımı ile yüksek kar vaat ederek binlerce kişiyi dolandıran 3 zanlı, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. 111 milyon dolar vurgun yapan kriptocu dolandırıcıların yöntemleri ise görenleri şoke etti.
ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024
14:21
Güncelleme: 10.07.2024
14:40
İstanbul Beykoz'da kripto para borsasında kendi kurdukları sistem üzerinden yüksek kar vaadiyle insanları kandırıp 111 milyon dolarlık vurgun yapan 3 kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Şüphelilerin evinden yüklü miktarda dolar ve TL cinsi para ele geçirildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına; Kurdukları sistem üzerinden insanları kripto para borsasında yüksek kar vaadiyle kaldıraçlı işlem yapmaya yönlendirerek vurgun yaptığı ihbarı yapıldı.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NA KAYITLI DEĞİL
İhbar üzerine harekete geçen savcılık soruşturma başlattı. Beykoz Cunhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kripto İşlem Platformuna kayıtlarının olmadığını belirledi.
Omega Pro uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesiyle yapılan vurgunda çok sayıda insanın mağdur edildiği belirlendi.
Şüpheliler, telefonlara yüklenmesini sağladıkları programla önceleri düşük düşük para kazandırdığı, daha fazla para kazanmak için yüksek miktarda para yatıranları ve kazandıkları parayı çekmek isteyenlere ödeme yapmayarak dolandırdıkları öğrenildi.