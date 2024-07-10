Kripto dolandırıcılarından 111 milyon dolarlık vurgun! Yöntemleri şoke etti

Kripto para yatırımı ile yüksek kar vaat ederek binlerce kişiyi dolandıran 3 zanlı, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. 111 milyon dolar vurgun yapan kriptocu dolandırıcıların yöntemleri ise görenleri şoke etti.

ahaber.com.tr Giriş: 10.07.2024 14:21 Güncelleme: 10.07.2024 14:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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