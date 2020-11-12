Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzmanlardan hayat kurtaran bilgiler! Deprem anında sakın bu hatayı yapmayın Uzmanlardan hayat kurtaran bilgiler! Deprem anında sakın bu hatayı yapmayın İzmir depremi sonrası toplum olarak depreme ne kadar hazırlıklıyız? sorusunun yanıtı henüz istenilen seviyede değil. Arama kurtarma ekipleri, doğal afet olaylarında neler yapılmasını gerektiğini madde madde anlattı. Uzmanlar özellikle deprem anında en çok yapılan o hatanın üstüne basa basa 'bunu yapmayın' diye vatandaşları uyardı. İşte sizi felaketlerden koruyacak, zarar görmenizi engelleyecek o tedbirler... Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:48 12 Kasım tarihi, 1999 yılında Düzce’yi vuran depremin ardından Afete Hazırlık Günü ilan edildi. GEA Arama Kurtarma Grubu yılın tüm günlerinde afet bilincini geliştirmek için programlar düzenlese de, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü’nün onlar için ayrı bir yeri var. Gönüllüler tarafından kurulduğu1994 yılından bu yana 50’den fazla ulusal ve uluslararası afette insanların yardımına koşan GEA Arama Kurtarma Grubu, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü’nde, olası bir depremde hayatta kalmamızı sağlayacak ipuçlarını paylaştı. GALERİ DEVAM EDİYOR İLETİŞİM PLANINIZ HAZIR OLSUN
- Aile iletişim planı yapılmalı. Deprem sonrasında nasıl haberleşeceğinizi, toplanma ve buluşma noktalarınızı belirlemelisiniz. Telefon olmadığında nasıl haberleşeceğinize önceden karar verin.
- Yaşadığınız yerlerde tehlike avı yapın ve deprem sırasında devrilerek, düşerek, kırılarak yaralanmanıza, kayıp düşmenize neden olabilecek veya çıkış yollarını kapatabilecek eşyaları, mobilyaları belirleyin.
- Dağılma tehlikesi olan cam, kapı, ayna gibi yerlere cam filmi takın. Dolap, çekmece ve mobilyalara kapak kilidi monte edin.
KOŞMAYIN, KAÇMAYIN
- Yataklarınızın yanında düdük, el feneri, su ve ayakkabı bulundurun. Depremden sonra ilk 24 saatte ihtiyaç duyabileceğiniz eşyalarınızın olduğu bir çanta hazırlayın. Çantanın içinde resmi belgelerin fotokopileri ve acil durum iletişim kartı da bulunsun.