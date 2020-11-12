Uzmanlardan hayat kurtaran bilgiler! Deprem anında sakın bu hatayı yapmayın

İzmir depremi sonrası toplum olarak depreme ne kadar hazırlıklıyız? sorusunun yanıtı henüz istenilen seviyede değil. Arama kurtarma ekipleri, doğal afet olaylarında neler yapılmasını gerektiğini madde madde anlattı. Uzmanlar özellikle deprem anında en çok yapılan o hatanın üstüne basa basa 'bunu yapmayın' diye vatandaşları uyardı. İşte sizi felaketlerden koruyacak, zarar görmenizi engelleyecek o tedbirler...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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