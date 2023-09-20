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Avcılar’da sabah saatlerinde büyük panik! İBB’ye ait doğalgaz borusu patladı | Uykularından uyanıp binaları boşalttılar
Avcılar'da İBB'nin otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyulurken, panik yaşayan vatandaşlar binaları boşalttı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler inceleme yaptı.