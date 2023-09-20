Avcılar’da sabah saatlerinde büyük panik! İBB’ye ait doğalgaz borusu patladı | Uykularından uyanıp binaları boşalttılar

EKİPLER İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri mahalleye sevk edildi. Olay yerine gelen polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Doğalgaz ekipleri ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgazı kesti. Doğalgazın kesilmesiyle polisler yolu trafiğe açarken, ekipler inceleme yaptı.