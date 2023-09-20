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Haberler Galeri Avcılar’da sabah saatlerinde büyük panik! İBB’ye ait doğalgaz borusu patladı | Uykularından uyanıp binaları boşalttılar

Avcılar’da sabah saatlerinde büyük panik! İBB’ye ait doğalgaz borusu patladı | Uykularından uyanıp binaları boşalttılar

Avcılar'da İBB'nin otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyulurken, panik yaşayan vatandaşlar binaları boşalttı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler inceleme yaptı.

Giriş Tarihi: 20.09.2023 11:47
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Avcılar’da sabah saatlerinde büyük panik! İBB’ye ait doğalgaz borusu patladı | Uykularından uyanıp binaları boşalttılar

Avcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen patlama büyük paniğe yol açtı, vatandaşlar binaları boşalttı. Olay yerine gelen ekipler incelemede bulunurken, kokuya uyandıklarını belirten bir vatandaş, "Şantiyenin kazısı sırasında biz kokuya uyandık. Kendimiz evden çıktık, 3-4 tane bina yan yanayız, boşalttık" dedi.

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Avcılar’da sabah saatlerinde büyük panik! İBB’ye ait doğalgaz borusu patladı | Uykularından uyanıp binaları boşalttılar

DOĞALGAZ BORUSU PATLADI

Olay, saat 08.30 sıralarında Avcılar Namık Kemal Caddesi üzerindeki İBB'nin otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında meydana geldi. İddiaya göre, otopark ve meydan düzenlemesi için yapılacak temel atma töreninin hazırlıkları sırasında çalışanlar doğalgaz borusunu patlattı.

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Avcılar’da sabah saatlerinde büyük panik! İBB’ye ait doğalgaz borusu patladı | Uykularından uyanıp binaları boşalttılar

Patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyulurken, mahalleye gaz kokusu yayıldı. Koku nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binaları boşalttı.

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Avcılar’da sabah saatlerinde büyük panik! İBB’ye ait doğalgaz borusu patladı | Uykularından uyanıp binaları boşalttılar

EKİPLER İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri mahalleye sevk edildi. Olay yerine gelen polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Doğalgaz ekipleri ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgazı kesti. Doğalgazın kesilmesiyle polisler yolu trafiğe açarken, ekipler inceleme yaptı.

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Avcılar’da sabah saatlerinde büyük panik! İBB’ye ait doğalgaz borusu patladı | Uykularından uyanıp binaları boşalttılar

"BÜYÜK BİR PATLAK..."

Kokuya uyandıklarını belirten Müfit Kotan isimli vatandaş, "Burada yarım saattir doğalgaz patlağı var. Aradık ekipleri, geldiler müdahale ettiler ama herhalde büyük bir patlak. Şantiyenin kazısı sırasında biz kokuya uyandık. Kendimiz evden çıktık, 3-4 tane bina yan yanayız, boşalttık" dedi.