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Sahilde korkunç ölüm! Yıldırım böyle düştü

Meksika'da insanlar sahilde yürürken yıldırım üzerlerine düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. İşte saniye saniye o korkunç anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 20.09.2023 11:14
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Sahilde korkunç ölüm! Yıldırım böyle düştü

Meksika'nın Agila kentinde sahildeki insanların üzerine yıldırım düştü.

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Sahilde korkunç ölüm! Yıldırım böyle düştü

Yıldırımın çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken, olay anı yakınlardaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.


Yetkililer olayın ardından sahili kısa süreliğine kapattı.

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Sahilde korkunç ölüm! Yıldırım böyle düştü

Daha sonra ise bölgedeki turistlere olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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Sahilde korkunç ölüm! Yıldırım böyle düştü

YAĞMURDAN KAÇARKEN DEHŞETİ YAŞADILAR!

Yağmurdan saklandıkları ağaca yıldırım düştü. Görüntülerin adresi Hindistan. Gurugram kentinde etkili olan şiddetli yağışlar ve yıldırımlar faciaya yol açtı.

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Sahilde korkunç ölüm! Yıldırım böyle düştü

Aniden başlayan sağanak yağmurdan korunmak isteyen 4 kişi bir ağacın altına sığındı.