Sahilde korkunç ölüm! Yıldırım böyle düştü

Meksika'nın Agila kentinde sahildeki insanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken, olay anı yakınlardaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Daha sonra ise bölgedeki turistlere olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. YAĞMURDAN KAÇARKEN DEHŞETİ YAŞADILAR! Yağmurdan saklandıkları ağaca yıldırım düştü. Görüntülerin adresi Hindistan. Gurugram kentinde etkili olan şiddetli yağışlar ve yıldırımlar faciaya yol açtı. Aniden başlayan sağanak yağmurdan korunmak isteyen 4 kişi bir ağacın altına sığındı. Bir kaç saniye sonra ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırımın ağaca düşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. 4 kişinin yardımına güvenlik görevlileri koştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hindistan'da geçtiğimiz yıl 50'den fazla kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. LUNAPARKTA KORKUNÇ OLAY! Planlı veya plansız çektiğiniz fotoğraflarda önemli olan birçok unsur var. Bunlardan en önemlisi zamanlama. Ancak bu fotoğraflara konu olan insanlar zamanlama konusunda biraz sıkıntıda. Onların bu halleri saniyeler sonrasını merak ettiriyor. İşte saniyeler sonrasına inanamayacağınız o fotoğraflar... Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir. Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz... 2012 yılında karaya oturarak, Yeni Zelanda'da çevre felaketine neden olan gemi kazası işte böyle görüntülenmişti.