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Haberler Galeri  Avcılar'da aile katliamı! Babasını öldürdü annesi ile kardeşini yaraladı

 Avcılar'da aile katliamı! Babasını öldürdü annesi ile kardeşini yaraladı

Kan donduran olay, Avcılar'da yaşandı. İddiya göre, kahvaltı yaptıkları sırada cinnet geçiren Ümit Kaya ailesine bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda Ümit Kaya'nın babası hayatını kaybederken, anne ve kardeş yaralandı. Cama çıkan Ümit Kaya'nın eşi "Eşim cinnet geçiriyor" diye bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:18
Avcılar’da aile katliamı! Babasını öldürdü annesi ile kardeşini yaraladı

Kan donduran olay, sabah 06.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşandı.

Avcılar’da aile katliamı! Babasını öldürdü annesi ile kardeşini yaraladı

Edinilen bilgiye göre ailesiyle kahvaltı yaptıkları sırada konuşulan bir konu üzerine sinirlenen Ümit Kaya (37), cinnet geçirerek ailesine bıçakla saldırdı.

Avcılar’da aile katliamı! Babasını öldürdü annesi ile kardeşini yaraladı

Cama çıkan Ümit Kaya'nın eşi "Eşim cinnet geçiriyor" diye bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Avcılar’da aile katliamı! Babasını öldürdü annesi ile kardeşini yaraladı

Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede baba Cemil Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Avcılar’da aile katliamı! Babasını öldürdü annesi ile kardeşini yaraladı

Olay sırasında yaralanan anne Hanım Kaya ve kardeşi Bülent Kaya'nın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Ümit Kaya'nın birkaç gün önce doktora gittiği ve psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.