12 Ağustos 2024, Pazartesi
Avcılar'da aile katliamı! Babasını öldürdü annesi ile kardeşini yaraladı
Kan donduran olay, Avcılar'da yaşandı. İddiya göre, kahvaltı yaptıkları sırada cinnet geçiren Ümit Kaya ailesine bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda Ümit Kaya'nın babası hayatını kaybederken, anne ve kardeş yaralandı. Cama çıkan Ümit Kaya'nın eşi "Eşim cinnet geçiriyor" diye bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:18