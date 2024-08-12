Esenyurt’ta ambulans ekibine şok saldırı: Çenesi kaydı dişleri kırıldı

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ambulans şoförünün, kalabalık içinde birden fazla kişinin yumruklu saldırısına uğradığı görülüyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, bir kişinin motosikletini şoförün üzerine sürerek yere düşmesine neden olduğu anlar yer alıyor. 112 ekibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.G. ile D.D. 'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıya uğrayan 112 ekipleri yaşadıkları dehşet anlarını ilk kez anlattı.

"ARKAMDAN MOTOSİKLETLE GELİP BANA VURDU"

Saldırıda yaralanan ambulans şoförü Bülent Bal, yaşadığı dehşeti anlattı. Bal, "Ayın 9'unda nöbetteyken bize komuta merkezinden vaka verildi. Akşam 21.00-22.00 sıralarıydı tam saatini hatırlamıyorum. Adrese gittiğimizde iki kadının kendi aralarında kavga ettiğini gördük. Bunun üzerine polis ekibi talep ettik. O sırada kadın ve yakınlarıyla alakası olmayan, şu anda yakalanan pompacı istasyon görevlisi bize yönelerek 'Bu hastayı alın, bu hasta bağırdığı için insanları rahatsız ediyor; rahatsız oluyoruz. 'Bu kişiyi sakinleştirici vurun alın götürün' tarzında tepkiler başladı. Biz de sakinleştirici yapamayacağımızı söyledik. Bu esnada bize argo kelimeler kullanarak, küfürlü bir şekilde 'Burada sakinleştirici yapamayacaksanız niye geldiniz, ne işiniz var?' şeklinde sözler sarf etti. O sırada etrafımda insanlar toplandı. Onlarla diyalog halindeyken arkamdan bir kişi motosikletle bana vurdu ve ayağımdan yaralandım. Şu anda basamıyorum. 2-3 kez motosikletle vurgu orada boğuştum. Bulunduğum alan sıkışık olduğu için hızlı bir şekilde geniş alana doğru kaçmaya başladım. Ancak şunu hesaplayamadım, oradaki insanlar da kendi adamlarıydı ve beni top gibi aralarında evirdiler çevirdiler, dayak yedim" şeklinde konuştu.