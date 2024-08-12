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Esenyurt'ta ambulans ekibine şok saldırı: Çenesi kaydı dişleri kırıldı

İstanbul Esenyurt'ta acil müdahale için gittikleri yerde saldırıya uğrayan 112 ekibi yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Ambulans şoförü Bülent Bal, çenesinde kayma meydana geldiğini söylerken; talihsiz adamın 3 dişi kırıldı. Günlerdir pipetle su içen Bal, "3 gündür uyumayı unuttum, uyusam da korkuyla kalkıyorum. Ölmediğime şükrediyorum" diye konuştu.

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:53
Esenyurt’ta ambulans ekibine şok saldırı: Çenesi kaydı dişleri kırıldı

Esenyurt'ta acil müdahale için gittikleri akaryakıt istasyonunda saldırıya uğrayan ve ambulans şoförünün hastanelik olduğu olayın ardından 112 ekibi yaşadıklarını anlattı. Şüphelilerden birinin, üzerine motosiklet sürerek yaraladığı ambulans şoförü Bülent Bal, kadın ekip arkadaşlarını ambulansa kilitleyerek saldırıdan koruyabildiğini anlattı. Bülent Bal "Bu darbeden dolayı ayağımın üzerine basamıyorum. Kollarımda morarmalar var, çenemde kayma var ve 3 dişim kırık. 3 gündür pipetle su içmeye çalışıyorum, yemeğin ne olduğunu bilmiyorum. Ambulansa bu saatten sonra binebileceğimi sanmıyorum. Çünkü 3 gündür uyumayı unuttum, uyusam da korkuyla kalkıyorum. Ölmediğime şükrediyorum" diye konuştu.

Esenyurt’ta ambulans ekibine şok saldırı: Çenesi kaydı dişleri kırıldı

Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, 9 Ağustos Cuma gecesi yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir kadına müdahale için 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine gitti. Sağlık ekibi, müdahale için gittikleri kadınla başka bir kadın arasında kavga olduğunu fark ederek polis ekiplerinden destek istedi.

Esenyurt’ta ambulans ekibine şok saldırı: Çenesi kaydı dişleri kırıldı

O sırada sağlık ekibiyle istasyon çalışanları arasında müdahale ve kadının hastane sevk edilmesiyle ilgili tartışma başladı. İstasyon çalışanlarından biri sağlık personeline, bağırdığı iddia edilen sakinleştirici yapılıp, kadının bir an önce istasyondan götürmeleri gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. Sağlık ekibiyle istasyon çalışanları arasındaki tartışma bir süre daha devam etti. Sağlık ekibi, alkollü kişiye müdahalenin bu şekilde yapılamayacağını söylediği sırada benzin istasyonu çalışanları M.G. ile D.D. ambulans şoförü Bülent Bal'a saldırdı.

Esenyurt’ta ambulans ekibine şok saldırı: Çenesi kaydı dişleri kırıldı

SALDIRI ANI KAMERADA
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ambulans şoförünün, kalabalık içinde birden fazla kişinin yumruklu saldırısına uğradığı görülüyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, bir kişinin motosikletini şoförün üzerine sürerek yere düşmesine neden olduğu anlar yer alıyor. 112 ekibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.G. ile D.D. 'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıya uğrayan 112 ekipleri yaşadıkları dehşet anlarını ilk kez anlattı.

"ARKAMDAN MOTOSİKLETLE GELİP BANA VURDU"
Saldırıda yaralanan ambulans şoförü Bülent Bal, yaşadığı dehşeti anlattı. Bal, "Ayın 9'unda nöbetteyken bize komuta merkezinden vaka verildi. Akşam 21.00-22.00 sıralarıydı tam saatini hatırlamıyorum. Adrese gittiğimizde iki kadının kendi aralarında kavga ettiğini gördük. Bunun üzerine polis ekibi talep ettik. O sırada kadın ve yakınlarıyla alakası olmayan, şu anda yakalanan pompacı istasyon görevlisi bize yönelerek 'Bu hastayı alın, bu hasta bağırdığı için insanları rahatsız ediyor; rahatsız oluyoruz. 'Bu kişiyi sakinleştirici vurun alın götürün' tarzında tepkiler başladı. Biz de sakinleştirici yapamayacağımızı söyledik. Bu esnada bize argo kelimeler kullanarak, küfürlü bir şekilde 'Burada sakinleştirici yapamayacaksanız niye geldiniz, ne işiniz var?' şeklinde sözler sarf etti. O sırada etrafımda insanlar toplandı. Onlarla diyalog halindeyken arkamdan bir kişi motosikletle bana vurdu ve ayağımdan yaralandım. Şu anda basamıyorum. 2-3 kez motosikletle vurgu orada boğuştum. Bulunduğum alan sıkışık olduğu için hızlı bir şekilde geniş alana doğru kaçmaya başladım. Ancak şunu hesaplayamadım, oradaki insanlar da kendi adamlarıydı ve beni top gibi aralarında evirdiler çevirdiler, dayak yedim" şeklinde konuştu.

Esenyurt’ta ambulans ekibine şok saldırı: Çenesi kaydı dişleri kırıldı

KADIN EKİP ARKADAŞLARINI AMBULANSA KİLİTLEYEREK KORUDU
Ambulans şoförü Bal ekip arkadaşları kadın olduğu için tek başına onları korumaya çalıştığını anlatarak, "O esnada yapabileceğim şey şuydu. Ekip arkadaşlarım kadın olduğu için onları sağlama alıp araca kilitledim. Beni orada öldüreceklerini düşündüm. Onlar araçtayken 112'den bize asayiş polis ekibi talep etsinler ve kendi güvenliklerini sağlasınlar diye düşündüm. Bu olay ilk olmadı son da olmayacak. 2009'dan beri 112'deyim, Esenyurt, Güngören, Bağcılar ve İstanbul'un her yerinde böyle şeyler yaşıyoruz. Böyle durumlarda nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz sadece şuna odaklanıyoruz ; sağlık. Biz sağlıkçıyız neyle karşılaşacağımız belli değil. Hele hele madde bağımlılarına, trafik kazalarına ve alkollü şahıslara gittiğimizde bizden önce asayiş ekiplerinin orada olmasını istiyoruz" diye konuştu.