12 Ağustos 2024, Pazartesi
Esenyurt'ta ambulans ekibine şok saldırı: Çenesi kaydı dişleri kırıldı
İstanbul Esenyurt'ta acil müdahale için gittikleri yerde saldırıya uğrayan 112 ekibi yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Ambulans şoförü Bülent Bal, çenesinde kayma meydana geldiğini söylerken; talihsiz adamın 3 dişi kırıldı. Günlerdir pipetle su içen Bal, "3 gündür uyumayı unuttum, uyusam da korkuyla kalkıyorum. Ölmediğime şükrediyorum" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:53