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ATM'den para çekenlere önemli uyarı: Gizli tehlikeye dikkat!

Herhangi bir sokakta günümüzün vazgeçilmez makineleri olan ATM'den para çekmek istiyorsunuz; ancak bilmediğiniz tehlikeli bir 'detay' var... Bu tuzağa düşmeyin...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 10:07
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ATM'den para çekenlere önemli uyarı: Gizli tehlikeye dikkat!

ATM'lerden para çekerken pek çoğumuz dikkatli davranmıyoruz; bakın dikkatsiz davrandığımızda ATM önünde bizi bekleyen tehlike ne?

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ATM'den para çekenlere önemli uyarı: Gizli tehlikeye dikkat!

Şu an bu gördüğünüz aparat sıradan görünüyor. Yani herhangi bir tehlike yok ve kolayca para çekebileceğinizi düşünüyorsunuz; ancak aslında büyük bir sıkıntı var!

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ATM'den para çekenlere önemli uyarı: Gizli tehlikeye dikkat!

Oysa ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi!

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ATM'den para çekenlere önemli uyarı: Gizli tehlikeye dikkat!

Herhangi bir ATM'de karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda görme şansınız neredeyse yok gibi. Şimdi yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz.

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ATM'den para çekenlere önemli uyarı: Gizli tehlikeye dikkat!

Bu parçayı yavaşça kendinize çektiğinizde dikkat edeceğiniz üzere kolayca elinizde kalacak. Yani çıkarılması oldukça kolay. Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?