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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli Ümit Uygun'un annesinin ölümü intihar mı cinayet mi? Gerçekler parmak izleri ile ortaya çıkacak

Müge Anlı'da araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında geçtiğimiz gece yaşananlar olayı farklı bir boyuta taşıdı. Aleyna'nın ölümünde baş şüpheli olan Ümit Uygun'un annesinin ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Başından vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği iddia edilen Gülay Uygun'un cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği silahta bulunan parmak izleri ile beraber ortaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 19.09.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 10:18
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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli Ümit Uygun'un annesinin ölümü intihar mı cinayet mi? Gerçekler parmak izleri ile ortaya çıkacak

Müge Anlı'nın programında araştırılan Aleyna Çakır olayının perde arkası gün yüzüne çıkmaya başlarken gelen son dakika haberi adeta tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Genç kızın katili olduğundan şüphelenilen Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun'un dağlık alanda başından vurulmuş halde bulunmasının ardından şüpheli ismin ailesi olayda Müge Anlı ve ekibini suçlarcasına bir açıklama yapmış ve Gülay Uygun'un Aleyna Çakır olayı nedeniyle intihar ettiği iddiasında bulunmuşlardı. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada olayın gerçekten intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunu parmak izleri çözecek. İşte son dakika haberinin detayları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli Ümit Uygun'un annesinin ölümü intihar mı cinayet mi? Gerçekler parmak izleri ile ortaya çıkacak

CİNAYET Mİ YOKSA İNTİHAR MI?

21 Yaşındaki Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından şüpheli olayda soruşturma başlatılmış ve genç kızın öldürülüp intihar süsü verildiği yönündeki iddialarla beraber bu olay Müge Anlı programına taşınmıştı. Konuya ilişkin araştırmalar sürerken Aleyna'nın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümit Uygun'un annesi dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu…

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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli Ümit Uygun'un annesinin ölümü intihar mı cinayet mi? Gerçekler parmak izleri ile ortaya çıkacak

Ankara Keçiören'de 3 Haziran'da "Aleyna Çakır" ismiyle bilinen Sema Esen (21) evde asılı halde ölü bulundu. Genç kızın yakınları intihar olarak değerlendirilen olayın cinayet olduğunu öne sürüp, zanlı olarak Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümit Uygun'u (22) işaret etti. Aleyna'nın ölümünden 1.5 ay önce Ümit Uygun tarafından darbedildiği için şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Genç kız daha sonra şikayetini çekti ama savcılıkça Uygun ve arkadaşı Enes Ö.'nün, Aleyna'nın evine zorla girerek tehditler savurduğu olayla ilgili, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Aleyna ile Uygun'un sevgili olduğu, suç tarihinden üç gün önce ayrıldıkları, olay günü 04.00 sıralarında şüphelilerin eve zorla girdiği kaydedilirken, Uygun'un "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi.

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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli Ümit Uygun'un annesinin ölümü intihar mı cinayet mi? Gerçekler parmak izleri ile ortaya çıkacak

'BENİ ÖLDÜRÜR'

6 Haziran'da polise tanık olarak ifade veren F.U. temizlik için evine gittiğinde genç kızın "Ağabeyim bana para gönderiyor, o parayı da Ümit alıyor. Abla ölümüm bu şahıstan olur" dediğini söyledi. Genç kız ile kardeş ilişkilerinin olduğunu dile getiren H.T.P. ise ifadesinde "Aleyna, Ümit'in kendisini darp ettiğini söylerdi ve vücudundaki darp izlerini gösterdiği olurdu" dedi. H.T.P., Aleyna'nın kendisine bir video izlettiğini, bu videoda Uygun'un ağzına silah dayadığını gösterdiğini belirtti.

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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli Ümit Uygun'un annesinin ölümü intihar mı cinayet mi? Gerçekler parmak izleri ile ortaya çıkacak

YANINDA NOT BULUNDU

Adli Tıp Kurumu'nca Aleyna'nın ölümüyle ilgili hazırlanan raporda, genç kızın vajinal sürüntü örneğinde az sayıda sperm hücresi, tırnaklarında da erkek DNA'sı çıktığı belirtildi. Bu soruşturma sürerken önceki gece Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) silahla başından vurulmuş cansız bedeni, Ankara Bağlum'da dağlık alanda bulundu. Gülay Uygun'un yanında intihar notu olduğu belirtildi. Polis, anne Uygun'un ölümüne ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Olayın cinayet mi intihar mı olduğunu silah üzerinde yapılacak parmak izi ve kriminal incelemeler aydınlatacak. Ümit Uygun ile babasının da ifade vereceği öğrenildi. Gülay Uygun dün otopsinin tamamlanmasının ardından Ankara'da toprağa verildi. Törene, Gülay Uygun'un eşi, Ümit Uygun ve diğer iki oğlunun yanı sıra yakınları katıldı.