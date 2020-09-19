Ankara Keçiören'de 3 Haziran'da "Aleyna Çakır" ismiyle bilinen Sema Esen (21) evde asılı halde ölü bulundu. Genç kızın yakınları intihar olarak değerlendirilen olayın cinayet olduğunu öne sürüp, zanlı olarak Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümit Uygun'u (22) işaret etti. Aleyna'nın ölümünden 1.5 ay önce Ümit Uygun tarafından darbedildiği için şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Genç kız daha sonra şikayetini çekti ama savcılıkça Uygun ve arkadaşı Enes Ö.'nün, Aleyna'nın evine zorla girerek tehditler savurduğu olayla ilgili, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Aleyna ile Uygun'un sevgili olduğu, suç tarihinden üç gün önce ayrıldıkları, olay günü 04.00 sıralarında şüphelilerin eve zorla girdiği kaydedilirken, Uygun'un "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi.