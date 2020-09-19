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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli Ümit Uygun'un annesinin ölümü intihar mı cinayet mi? Gerçekler parmak izleri ile ortaya çıkacak
Müge Anlı'da araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında geçtiğimiz gece yaşananlar olayı farklı bir boyuta taşıdı. Aleyna'nın ölümünde baş şüpheli olan Ümit Uygun'un annesinin ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Başından vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği iddia edilen Gülay Uygun'un cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği silahta bulunan parmak izleri ile beraber ortaya çıkacak.
Giriş Tarihi: 19.09.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 10:18
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