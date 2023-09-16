Atina'daki kanlı infazda şoke eden detaylar! Köstebek simsarın kaçış bileti Türkiye’den alındı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk'ün öldürülmesi olayının Daltonlar Çetesi ile ilişkili olduğu belirtildi. 6 Türk'ün öldürülmesiyle ilgili Yunan ve Türk emniyet birimlerinin çalışmaları devam ederken, yeni detaylar da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.09.2023
09:44 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
09:52
unanistan'ın başkenti Atina'da geçtiğimiz gün bir araca açılan yayılım ateşiyle 6 kişi öldürüldü. Öldürülen kişilerin Türk polisince de aranan isimler olduğu ve suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un yakın adamları olduğu öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Atina'nın Artemida banliyösündeki ıssız bir noktada önceki akşam meydana gelen olayda beşi bir otomobilde, biri de araç dışında öldürülmüş altı kişinin cesedi bulundu.
Önce Arnavut oldukları söylenen kişilerin kimlik çalışmasında Türk vatandaşı oldukları belirlendi. Olay yerinden 25 boş kovan toplayan Yunan polisi öldürülenlerin kimliklerini gizli tutarken, Türk Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre bu kişiler arasında İtalya'da bir süre hapis yatan Barış Boyun'un adamlarından Doruk Ersu Büyüktunç ile yine Boyun'a yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Tekrü, Ömer Kanza, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Burak Tahmaz da yer alıyor.
Yunan basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un adamları olduğu iddia edilen Doruk Ersu Büyüktunç, Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Ömer Kanza, Barış Çağan ve Burak Tahmaz, "Kaldığınız yer deşifre edildi, acil çıkın" mesajı sonrası evi terk etti. 6 kişinin içinde bulunduğu araç, kendilerini İtalya'ya götürecek olan simsar Süleyman Dalgıç'ın kullandığı aracı takip etti.
Dalgıç tarafından çıkmaz bir yola sokulan 6 kişiyi taşıyan araç, biri motosiklet olmak üzere 2 araçta bulunan 4 tetikçi tarafından yaylım ateşine tutuldu. Saldırıda 6 Türk yaşamını yitirdi.