Atina’daki kanlı infazda şoke eden detaylar! Köstebek simsarın kaçış bileti Türkiye’den alındı

Önce Arnavut oldukları söylenen kişilerin kimlik çalışmasında Türk vatandaşı oldukları belirlendi. Olay yerinden 25 boş kovan toplayan Yunan polisi öldürülenlerin kimliklerini gizli tutarken, Türk Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre bu kişiler arasında İtalya'da bir süre hapis yatan Barış Boyun'un adamlarından Doruk Ersu Büyüktunç ile yine Boyun'a yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Tekrü, Ömer Kanza, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Burak Tahmaz da yer alıyor.