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Konya'daki vahşette tüyler ürperten detaylar! 51 yerinden bıçaklamış

Konya'da, cezaevinden izinli çıkan 26 yaşındaki Neşet Güneş'in birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Damla Dakım'ın kendisini aldattığından şüphelenen Neşet Güneş'in, genç kadını 51 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.09.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 08:20
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Konya’daki vahşette tüyler ürperten detaylar! 51 yerinden bıçaklamış

Konya'da geçtiğimiz günlerde cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş'in (26), dini nikahlı eşi Damla Dakım'ı (26) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Konya’daki vahşette tüyler ürperten detaylar! 51 yerinden bıçaklamış

8 yıldır cezaevinde bulunan hükümlü Neşet Güneş, olaydan iki gün önce cezaevinden 10 günlüğüne izinli çıktı.

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Konya’daki vahşette tüyler ürperten detaylar! 51 yerinden bıçaklamış

İddiaya göre Güneş'in eniştesi, Damla Dakım'ın kendisini aldattığını söyledi. Bunun üzerine Dakım'ı takibe alan Güneş, telefonunda mesajlar yakaladı.

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Konya’daki vahşette tüyler ürperten detaylar! 51 yerinden bıçaklamış

51 YERİNDEN BIÇAKLADI

Çıkan tartışmada Dakım'ı 51 yerinden bıçaklayan Güneş, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Dakım hayatını kaybetti.

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Konya’daki vahşette tüyler ürperten detaylar! 51 yerinden bıçaklamış

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Kısa süre sonra aynı mahallede saklandığı evde yakalanan Güneş'in uyuşturucu madde ticareti ve kullanma, kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan 8 kaydı bulunduğu belirlendi.