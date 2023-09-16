Konya'daki vahşette tüyler ürperten detaylar! 51 yerinden bıçaklamış
Konya'da, cezaevinden izinli çıkan 26 yaşındaki Neşet Güneş'in birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Damla Dakım'ın kendisini aldattığından şüphelenen Neşet Güneş'in, genç kadını 51 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.
Giriş Tarihi: 16.09.2023
08:20 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
08:20
Konya'da geçtiğimiz günlerde cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş'in (26), dini nikahlı eşi Damla Dakım'ı (26) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
8 yıldır cezaevinde bulunan hükümlü Neşet Güneş, olaydan iki gün önce cezaevinden 10 günlüğüne izinli çıktı.
İddiaya göre Güneş'in eniştesi, Damla Dakım'ın kendisini aldattığını söyledi. Bunun üzerine Dakım'ı takibe alan Güneş, telefonunda mesajlar yakaladı.
51 YERİNDEN BIÇAKLADI
Çıkan tartışmada Dakım'ı 51 yerinden bıçaklayan Güneş, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Dakım hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Kısa süre sonra aynı mahallede saklandığı evde yakalanan Güneş'in uyuşturucu madde ticareti ve kullanma, kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan 8 kaydı bulunduğu belirlendi.