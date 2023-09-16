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Haberler Galeri Sahile vurdu görenler korktu! Cesette tüyler ürperten detay! Kadının başı elleri ve ayakları...

Sahile vurdu görenler korktu! Cesette tüyler ürperten detay! Kadının başı elleri ve ayakları...

Kocaeli'deki Sardala Koyu'nda yüzen vatandaşlar kıyıya vurmuş bir kadın cesedini fark ederek ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler cesedi incelerken tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Kadının başının, ellerinin ve ayaklarının olmadığı görüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.09.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 10:02
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Sahile vurdu görenler korktu! Cesette tüyler ürperten detay! Kadının başı elleri ve ayakları...

Kan donduran olay Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'ndeki Sardala Koyu'nda meydana geldi.

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Sahile vurdu görenler korktu! Cesette tüyler ürperten detay! Kadının başı elleri ve ayakları...

Bölgede dolaşmakta olan vatandaşlar, kıyıya bir kadın cesedi vurduğunu fark etti.

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Sahile vurdu görenler korktu! Cesette tüyler ürperten detay! Kadının başı elleri ve ayakları...

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu kontrollerde kadının uzun süre önce öldüğü, başı, elleri ve ayaklarının olmadığı görüldü.

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Sahile vurdu görenler korktu! Cesette tüyler ürperten detay! Kadının başı elleri ve ayakları...

Olay yerinde Jandarma ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası, ceset olay yerinden alınarak otopsi için morga kaldırıldı.

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Sahile vurdu görenler korktu! Cesette tüyler ürperten detay! Kadının başı elleri ve ayakları...

Jandarma kadının kimlik tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.