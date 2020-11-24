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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri! En içten ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri! En içten ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili sözleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Bu özel günde öğretmenlere hediyeler alınır ya da güzel bir söz ve şiirle, Öğretmenler Günü kutlanır. Bizde bu özel günde paylaşılabilecek en içten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ile Atatürk'ün öğretmenler için söylediği sözleri sayfamızda bir araya getirdik. İşte en güzel Öğretmenler Günü mesajları ve Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri... Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 09:10
En güzel Öğretmenler Günü mesajları burada! Dünyada birçok ülkede farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü, ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu özel günde öğretmenine mesaj göndermek isteyen veya sosyal medyada paylaşım yapmak isteyen öğrenciler, en içten Öğretmenler Günü mesajları için arayışa başladı. İşte en içnte ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajları ve Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖZLERİ
● Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
● Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
● Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.
● Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaak eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler.
● Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.
● Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.
● Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.
● Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.