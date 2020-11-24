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Antalya'da bedavaya sunulan tatil beldeleri kaderine terk edildi

Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı başında lüks tatilin bedava sunulduğu çardak kent, kış mevsiminin gelmesiyle kaderine terk edildi. Vatandaşlar, eşyalarını toplayıp gidince geriye çardakların iskeletleri ve çöp yığınları kaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 09:05
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Antalya'da bedavaya sunulan tatil beldeleri kaderine terk edildi

Antalya'da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde, denize sıfır lüks tatili ücretsiz sunan oba ve çardaklar, bu yıl da yaz mevsiminin başlamasıyla kuruldu.

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Antalya'da bedavaya sunulan tatil beldeleri kaderine terk edildi

Aksu ve Serik ilçelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişi, her yıl olduğu gibi sahil bandındaki derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçirdi. Bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanı bulunurken, bazılarında ise lavabo dışında hiçbir şeyin olmadığı görüldü.

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Antalya'da bedavaya sunulan tatil beldeleri kaderine terk edildi

Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar da gündüz saatlerinde ayrılıp, akşam yeniden çardaklarına dönüyor.

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Antalya'da bedavaya sunulan tatil beldeleri kaderine terk edildi

500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor.

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Antalya'da bedavaya sunulan tatil beldeleri kaderine terk edildi

KIŞ MEVSİMİ GELİNCE ÇARDAKLAR TERK EDİLDİ
Yaz sıcaklarında doğayla iç içe geçirilen günlerin ardından kış mevsimi gelince, çardaklardaki bedava tatil de sona erdi. Vatandaşlar kişisel eşyalarını toplayıp evlerine dönerken geride yalnızca çardakların iskeletleri ve bırakılan çöpler kaldı.